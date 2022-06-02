不畏疫情！金門醫院為染疫孕婦剖腹產　母子均安

▲金門醫院醫療團隊為染疫婦女順利完成開刀。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門一位孕婦因為前置胎盤的關係，預定6月1日剖腹生產，但她卻在5月28日PCR陽性確診，由於呼吸道症狀較為嚴重，經金門醫院婦產科醫師李偉慈診治後，收置負壓隔離病房，孕婦從5月29日開始出現陰道出血，出血量日漸增加，在盡量避免院內感染和母子平安的權衡下，李偉慈與醫療團隊討論後，決定提早至5月31日開刀，所幸母子均安。

這次的手術由金門醫院開刀房、產房、兒科醫師、感控室及護理師團隊，沙盤推演整個開刀等相關流程，由李偉慈主刀，北榮支援麻醉科醫師朱圻鈞負責半身麻醉，兒科醫師李忠興負責新生兒照護，手術麻醉過程順利。術中發現，患者出血原因應為前置胎盤合併胎盤剝離，所幸及時的進行手術，順利產下寶寶。

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金門醫院院長侯重光表示，非常感謝全院各單位醫師和護理師共同合作，才能完成這項艱難的任務，在避免院內感染的前提下，順利完成手術，母子均安。

院方表示，因應新冠疫情，建議每位孕婦都盡量接種滿3劑新冠疫苗，不只能保護自己，抗體也能經由胎盤傳到寶寶體內獲得抗體，可明顯降低住院率及死亡率。

另外，若是孕婦確診染疫了，也請先不要慌張，目前沒有明顯證據指出染疫會對寶寶有不良影響，但孕婦的確是中重症的高風險群，應注意有無發燒、呼吸道症狀、胎動有無減少、有無陰道出血等情形，必要都可以來本院接受診斷治療，常規的產檢也是必須的。