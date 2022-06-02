徒手攀誠品旅館外牆14樓！戴狐狸面具走逃生梯...跑酷教練下場曝

▲韓姓男子徒手攀爬台北誠品旅館到14樓，然後闖入逃生梯走回1樓，被起訴侵入住宅罪。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

台北誠品旅館員工，2月份一大早正要上班時，無意間抬頭看到，有人掛在旅館外牆上，讓眾人嚇出一身冷汗，沒想到這名韓姓男子一路徒手攀爬到14樓頂，旅館趕緊報警，這名韓姓男子坦承，因為喜歡極限跑酷運動，覺得好玩所以嘗試，但他未經旅館同意就擅自爬上大樓，然後又進入大樓逃生梯，帶著狐狸面具走出1樓，台北地檢署2日依侵入建築物罪嫌起訴。

據了解這名30歲韓姓男子自稱跑酷教練、特技演員，常在個人的社群帳號上po出自己或其他人在公園、高牆、建築物之間翻跳的影片，而位於松山文創園區的誠品旅館，因建築外觀是許多格狀裝飾，成了韓男挑戰的目標。

檢警調查，韓男是2月26日上午6點多，開始從旅館1樓往上攀爬，此時正要上班的旅館員工目睹嚇傻，韓男爬到14樓頂後，再闖入平時門是關上的大樓逃生梯，一路走到1樓，離去時還帶著狐狸面具，怕被人認出真面目。

整個過程除了韓男自己照例po上網外，旅館員工也拍照存證，韓男到案坦承攀爬成品旅館，聲稱自己就是喜歡極限運動，很久以前就想爬誠品旅館，甚至狡辯這種跑酷運動在國外很風行，他只是也想在台灣推廣，誠品旅館則因擔心有其他人貿然跟風，恐有不勘想像的嚴重後果，希望韓男下架影片並堅持提告。