勿錯失新冠5天黃金治療期！這12類人應做好三大準備　及早用藥遠離重症

▲新冠輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土疫情持續，最新統計顯示，今年本土個案已經超過200萬人，中重症已累積超過5千人、逾千人死亡。為降低重症及死亡率，國內已經採購兩種口服抗病毒藥物，從5月26日起，12類重症高風險族群快篩陽性即為確診並經醫師評估後可取得口服藥治療。台灣感染管制學會理事長、台大醫院內科教授暨感染科主任陳宜君提醒，新冠口服藥物必須在症狀發生「5天內使用」，才能有效降低重症發生，針對12類高風險民眾應該提高警覺，建議做好3大預先準備，把握黃金治療期。

現行通過新冠肺炎適應症的口服用藥有倍拉維（Paxloivd）及莫納皮拉韋（Molnupiravir）兩種。陳宜君主任表示，目前提供給民眾服用的口服藥以倍拉維為主，而莫納皮拉韋則多應用於洗腎患者或管灌病人。臨床研究顯示，「發病5日內」服用倍拉維有助降低近9成重症率及死亡率；但並非所有確診者都需要用藥，根據指揮中心最新指引，可服用口服藥患者以 65 歲以上長者，或65 歲以下12類高風險族群為主，包含：癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、孕婦與產後六週內婦女、結核病、慢性肺病、慢性肝病、失能、精神疾病、BMI大於30、影響免疫功能疾病。主因為這12類風險族群罹患新冠肺炎後較有機會轉為重症，因此掌握黃金治療期積極用藥才能遠離重症風險。

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▲未滿65歲口服抗病毒藥適用條件。（圖／指揮中心提供）

陳宜君說明，口服藥也有間接防疫上的好處，減少新冠重症，就可以維護醫療量能，進一步保護其他疾病重症患者的治療，且透過抗病毒藥物降低確診者體內病毒量，也可減少同住家人等密切接觸者被傳染的風險。由於新冠的症狀沒有特異性，很容易和一般感冒等混淆，或是誤以為是原本慢性疾病症狀而忽略採檢，導致錯失導致錯失黃金治療期； 因此建議民眾在目前仍是社區傳染及疫情高原期間，提高警覺，若有新冠肺炎相關症狀，如咳嗽、發燒等，應主動快篩以及早確診、及早治療。如果本身屬於12類高風險患者，不妨預先做好下列三大準備：

1、 掌握經常就醫的診所或醫院是否有提供遠距診療及開立口服藥物處方的服務

2、 事先上疾管署網站瞭解可領取口服藥物的醫療院所、藥局名單，或者是下載「健康益友APP」做為緊急或假日通訊診療備案

3、 盤點日常服用的藥物並可拍照記錄，於就診時主動告知用藥狀況，加速醫師診斷及正確處方口服藥物

*健康益友APP下載連結(Android)：

*健康益友APP下載連結(IOS)：

目前我國口服抗病毒藥物僅能經醫師診療後開立處方箋後取得，醫療院所除掛號費外，藥物一律是公費且免收部分負擔。陳宜君表示，快篩陽性後，確診者本人可透過視訊診療，或親友代理實地請醫師評估是否有用藥需求，如果是存放口服抗病毒藥物醫院所開立處方箋，可循院內流程給藥；若開立處方籤醫院並無存放口服抗病毒藥品，則可由本人或親友持處方箋到存放藥物的醫院或者藥局領取；若皆不便外出就診，也可透過「健康益友」APP開立電子處方箋，並預約送藥到府方式取的口服藥物。一旦確診，除了個人及早看診及接受治療外，另一個重點是要通知相關密切接觸者進行篩檢、注意自身健康狀況，讓他們也能即時把握5天黃金治療期。

「預防、減少暴露仍然是最重要」，陳宜君提醒，現階段仍應遵守防疫新生活，戴好口罩、注意洗手，特別是現在公共場所可能被病毒污染，平常盡量避免碰觸眼睛、鼻子、口腔等部位。也提醒民眾應確實接種新冠疫苗，陳宜君說，自己臨床上也遇過確診患者後悔說著「早知道就打疫苗」。

▲快篩陽經醫事人員診斷後視為確診流程圖 。（圖／指揮中心提供）

感染症醫學會藥物交互作用及建議處置方式列表

(本報導為台灣感染症醫學會系列衛教)