7煞設局揪跑山　18歲男遭棍棒安全帽痛毆丟包！全身傷向超商求救

▲向來寧靜的文山區發生青少年聚眾鬥毆事件，被害人被打傷丟包便利商店，警方火速逮捕涉案7人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市警局文山一分局萬芳派出所日前接獲超商通報，民眾目擊木柵路四段的便利超商內有名男子倒臥在地，警方獲報後趕赴現場，發現許姓被害人（18歲）遭不明歹徒圍毆全身多處傷痕、意識模糊，被施暴者丟包到便利超商。

文山一警分局立刻組成專案小組，經初步調查，許姓被害人先前與邱姓主嫌（19歲）因金錢債務糾紛結怨，邱嫌日前向被害人謊稱，以在文山區福德坑環保復育公園「騎車跑山」為由，邀約許男出遊。

被害人許男不疑有他，以為與邱嫌雙方心結已解開，開心如期赴約，未料許男到場後，卻反遭多人包圍，眾人分持棍棒、安全帽痛毆將許男打到站不起來，後續才把他載送至木柵路四段丟包，許姓被害人負傷走進附近超商求助，最後體力不支倒地，所幸警方緊急將他送醫急救，目前傷勢仍在觀察中。

文山一警分局獲報後見事態嚴重，立刻報請台北地檢署檢察官黃冠中指揮偵辦，警方拘提邱姓主嫌及包含2名涉案少年等7名犯嫌到案、並查獲犯案球棒、安全帽及衣物，邱姓主嫌到案後坦承因許男欠錢不還賴皮，才會設局揪眾打他出氣，警詢後依聚眾鬥毆、妨害自由、組織犯罪條例移送台北地檢署偵辦。

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