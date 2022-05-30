2億像素到底多清楚？三星輸出巨幅貓咪看板　連毛髮都清晰

▲三星輸出巨幅貓咪海報。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2億畫素能做到多強大的影像呈現？鑽研影像畫質的三星，除了自家手機畫質持續進步之外，推出的感光元件ISOCELL HP1更可呈現2億像素畫質。這次三星的工程師進行了一個大實驗，使用搭載此感光元件的模型機，拍下貓咪照片，並且輸出成巨大廣告看版。

▲工程師採用樣板機拍攝。（圖／三星提供）

廣告看板的尺寸為28米寬ｘ22 米高，比籃球場還大，從影片中可以看出，這張貓咪的照片，就算極度放大，卻連身上的毛髮等區域都十分立體、清晰，當畫布擺動時，甚至有十分立體的觀賞體驗。

三星表示，會進行這個挑戰，主要是希望真正測試高性能 200MP 圖像傳感器及其圖像品質的極限。

根據三星過去公布的規格，ISOCELL HP1的突破性畫素規格，即使經過裁切或放大，仍能保有令人驚艷的細節。此感光元件亦採用三星最新的4×4混合畫素合併技術，可依據拍攝環境調整畫素配置，並搭載精密、基於深度學習的軟體Remosaic算法，協助用戶極致發揮200MP感光元件的優勢。

ISOCELL HP1畫素合併技術支援超清晰8K錄影功能，可將視野損失減至最低。其運作原理為合併相鄰的四個畫素，形成達1.28μm尺寸的單一大畫素，讓用戶以30fps幀率拍攝史詩級8K影片，或以120fps幀率拍出震撼人心的4K慢動作內容。