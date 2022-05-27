苗縣+2195！ 6月3日起4鄉鎮市開設幼兒疫苗接種站

▲苗栗疫情狀況 。（圖／地方中心翻攝）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗縣今(27日)本土新增2195例，其中男性1,086人、女性1,109人，年齡分布1歲以下至99歲，個案分析內容如附圖，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

衛生局長張蕊仙表示，自26日起民眾使用家用快篩檢測陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，即可研判為確定病例，目前苗栗縣推動尙順暢，但快篩陽性等同確診並非全面取消PCR採檢，而是改六大採檢時機可執行，包括：醫事人員對快篩結果判斷有疑慮時；醫師及病患對於陽性結果無法達成共識時；快篩陽性確診者於隔離治療期間有住院需求時；快篩陰性但臨床醫師懷疑是新冠肺炎感染的症狀、特別是病患有重症風險因子的對象；快篩陽性的第一線醫療工作人員，必要時可在24小時內採檢並以PCR複驗；因應這段期間的政策交替期，快篩陽性者仍可至社區篩檢站進行PCR檢測。

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張蕊仙說明，因為擔心住院患者進入醫院後，反而被其他感染者傳染，所以維持民眾住院前應該執行PCR採檢規定，以避免因為家用快篩偽陽性，造成醫院群聚事件。也再重申快篩陽性後必須經過醫師診斷確診，不是直接「視同」確診。

此外，為守護孩子們的健康，縣長徐耀昌宣布，苗栗縣高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至6月2日，已安排入校施打BNT疫苗行程照原規劃執行，5月31日起陸續到校集中施打，已請學校務必通知學童返校施打。

另外，校園接種所需疫苗7千劑小兒BNT疫苗於今日送達，衛生局保留校園集中接種使用，5月25日中央配發1萬劑已全數發放各合約院所施打中，惟因本周停班課影響，原計畫在校施打的學童抽單改到院所施打或改疫苗意願(莫德納更改為BNT)以及鄰近縣市跨縣市到本縣預約疫苗更導致疫苗預約額滿。徐耀昌縣長呼籲國小學童盡量到校施打，將疫苗留給未入學的幼童接種。

因應小兒BNT施打意願高，徐耀昌責成教育處及衛生局除國小學童校園接種外，另於6月3日規劃苗栗市、頭份市、竹南鎮及苑裡鎮4鄉鎮市開設疫苗接種站來滿足縣內幼兒園幼童的疫苗集中接種需求，請家長放心，接種地點如附圖，接種對象及時間將由縣內各幼兒園通知為主。