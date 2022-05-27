尿路結石恐敗腎「3職業風險高」　醫：每天喝水2千cc勿憋尿

▲夏日是結石好發季節，醫師提醒多喝水能除結石。（圖／達志／示意圖）

記者高堂堯／南投報導

時序慢慢接近夏季，因為氣溫高時流汗多、尿量少、尿液濃度增高，也是尿路結石好發的高峰期；據統計，尿路結石患者一年內復發率可達10至30%，五年內則有高達50至60%的患者會復發，醫師提醒結石患者就應提高警覺，多補充水分。

台中榮總埔里分院泌尿科醫師何君彥指出，結石具有家族遺傳性，若父母有結石，兒女發生的機會也會變大，而台灣地處亞熱帶，民眾容易流汗，如果在炎熱的環境之下工作，或一家人長期吃同樣的飯菜，而水份的補充又不夠，也很可能使尿中的結晶容易沈澱而形成結石；大部份結石都是草酸鈣結石，較少數的有尿酸結石或是磷酸鈣結石，以及因發炎所產生的硫化鎂和磷酸鹽結石。

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何君彥提醒，每天應喝水2000cc以上，尤其需長時間工作的職業，如廚師、公車司機、疫情當下的醫護人員，別為了減少上廁所次數而不喝水或長時間憋尿。

▲▼尿路結石通常以2種手術方式處理治療。（圖／台中榮總埔里分院提供）

何君彥表示，尿路結石各個年齡層都會發生，患者以20至50歲為主要族群，男性又是比女性的2至3倍，典型症狀為單側腰或下腹部突發劇痛，嚴重者伴隨噁心、嘔吐、血尿或頻尿，有些男性還會合併陰囊或睪丸不適；除了疼痛，尿路結石還可能阻塞尿路、引起腎水腫，延遲治療甚至會造成腎臟永久傷害，若是合併腎臟感染，更會發高燒、引發敗血症休克，若未及時處理會有生命危險。

何君彥指出，目前主要以X光攝影和腎臟超音波檢查來診斷尿路結石，但小於0.5公分的結石或尿酸結石不易被發現，常需要作靜脈腎盂造影或電腦斷層，才能確診；尿路結石若無法自行排除，常見手術上有以下2種選擇：1.體外震波碎石術：不需開刀，但遇上結構較頑強的結石仍不易打碎，2.腎臟鏡或輸尿管鏡體內碎石術：針對體外震波碎石術效果不佳，或不適合以體外震波碎石術處理的結石。