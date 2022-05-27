　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尿路結石恐敗腎「3職業風險高」　醫：每天喝水2千cc勿憋尿

▲夏日是結石好發季節，醫師提醒多喝水能除結石。（圖／達志／示意圖）

▲夏日是結石好發季節，醫師提醒多喝水能除結石。（圖／達志／示意圖）

記者高堂堯／南投報導

時序慢慢接近夏季，因為氣溫高時流汗多、尿量少、尿液濃度增高，也是尿路結石好發的高峰期；據統計，尿路結石患者一年內復發率可達10至30%，五年內則有高達50至60%的患者會復發，醫師提醒結石患者就應提高警覺，多補充水分。

台中榮總埔里分院泌尿科醫師何君彥指出，結石具有家族遺傳性，若父母有結石，兒女發生的機會也會變大，而台灣地處亞熱帶，民眾容易流汗，如果在炎熱的環境之下工作，或一家人長期吃同樣的飯菜，而水份的補充又不夠，也很可能使尿中的結晶容易沈澱而形成結石；大部份結石都是草酸鈣結石，較少數的有尿酸結石或是磷酸鈣結石，以及因發炎所產生的硫化鎂和磷酸鹽結石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何君彥提醒，每天應喝水2000cc以上，尤其需長時間工作的職業，如廚師、公車司機、疫情當下的醫護人員，別為了減少上廁所次數而不喝水或長時間憋尿。

▲▼尿路結石通常以2種手術方式處理治療。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼尿路結石通常以2種手術方式處理治療。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲夏日是結石好發季節，醫師提醒多喝水能除結石。（圖／台中榮總埔里分院提供）

何君彥表示，尿路結石各個年齡層都會發生，患者以20至50歲為主要族群，男性又是比女性的2至3倍，典型症狀為單側腰或下腹部突發劇痛，嚴重者伴隨噁心、嘔吐、血尿或頻尿，有些男性還會合併陰囊或睪丸不適；除了疼痛，尿路結石還可能阻塞尿路、引起腎水腫，延遲治療甚至會造成腎臟永久傷害，若是合併腎臟感染，更會發高燒、引發敗血症休克，若未及時處理會有生命危險。

何君彥指出，目前主要以X光攝影和腎臟超音波檢查來診斷尿路結石，但小於0.5公分的結石或尿酸結石不易被發現，常需要作靜脈腎盂造影或電腦斷層，才能確診；尿路結石若無法自行排除，常見手術上有以下2種選擇：1.體外震波碎石術：不需開刀，但遇上結構較頑強的結石仍不易打碎，2.腎臟鏡或輸尿管鏡體內碎石術：針對體外震波碎石術效果不佳，或不適合以體外震波碎石術處理的結石。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
主播被同業控霸凌！遭調侃「地獄倒楣鬼」　捐棺木回擊
王心凌《浪姐3》翻紅！粉絲衝旅館堵人　她曝心聲
孝順女友把阿公刺胸前　他嘿咻見「深情凝視」心累分手了
老闆把主播當後宮！　正宮氣炸「衝電視台呼巴掌」場面失控
88歲嬤遭孫拖下床打死！解剖驚人發現　頭眼鼻胸腹到處是傷
她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華信航班受大雨影響澎湖飛台中無法降落　空中盤旋多圈原機返回

快訊／本土生確診總數首破17萬！單日+7199　全台6180所園校停課

孝順女友把阿公刺胸前！他嘿咻見「深情凝視」心累分手了

台南赤崁扶輪社　集資捐贈5台特製輪椅嘉惠南特學子

尿路結石恐敗腎「3職業風險高」　醫：每天喝水2千cc勿憋尿

桃園+10074！死亡率每萬人0.065%　鄭文燦曝保命關鍵原因

北市校外教學、畢旅6／12前仍暫緩　畢典可辦但不開放外賓

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

華信航班受大雨影響澎湖飛台中無法降落　空中盤旋多圈原機返回

快訊／本土生確診總數首破17萬！單日+7199　全台6180所園校停課

孝順女友把阿公刺胸前！他嘿咻見「深情凝視」心累分手了

台南赤崁扶輪社　集資捐贈5台特製輪椅嘉惠南特學子

尿路結石恐敗腎「3職業風險高」　醫：每天喝水2千cc勿憋尿

桃園+10074！死亡率每萬人0.065%　鄭文燦曝保命關鍵原因

北市校外教學、畢旅6／12前仍暫緩　畢典可辦但不開放外賓

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府新增3名確診個案

曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

爛路害翻車畫面曝！槽車滿載氨水上路　台61線閃坑洞慘了　

槍毒犯患「漸凍症」交保消失　被圍竄4樓逃亡中槍…檢方3罪起訴

張競：美艦康乃狄克失事地點不在南海

台航申報轉讓陽明股票6千張約可賺7億　另3.24萬張可分到6.48億股利

騎士機車下大雨困水田！警開車到場救援…結果一轉彎也下去了

葉竹軒睽違966天開轟讓布里悍破功　蔣智賢罕見三壘打

盧廣仲突宣告「缺席明晚hito流行音樂獎」　親曝原因：深感抱歉

搖滾金曲天團「身分證押當鋪」借錢　爆紅演出費翻10倍

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

確診後10多天！她快篩陰「症狀更嚴重」：咳到流淚

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

赴日免隔、回台關7天　他點名陳時中好好回答

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

今增126死「連兩天破百」　12歲童肺炎併呼吸衰竭亡

更多熱門

相關新聞

確診噁心狂吐！醫曝1招「空腹喝水法」自救

確診噁心狂吐！醫曝1招「空腹喝水法」自救

根據指揮中心最新統計，國內感染Omicron輕症比例為99.78%，除了咳嗽、喉嚨痛、鼻塞流鼻水及發燒外，也有不少人出現噁心想吐的症狀。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，近期統計有嘔吐比例約為7%，如果吐個不停，不僅可服用止吐藥緩解，還可透過「空腹喝水200c.c.」撇步自救，以減少噁心和嘔吐感。

喉嚨痛如刀割！她打3劑確診：真的比感冒還嚴重

喉嚨痛如刀割！她打3劑確診：真的比感冒還嚴重

2022最新防曬話題單品

2022最新防曬話題單品

台南山上水道鳳凰花華麗綻放

台南山上水道鳳凰花華麗綻放

好想去度假！夏日海洋風香水盤點

好想去度假！夏日海洋風香水盤點

關鍵字：

結石夏季喝水腎功能

讀者迴響

熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面