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中油「最貪執行長」徐漢收賄案深夜審理！白手套20萬交保

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者閔文昱、吳奕靖／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室和住家被查扣不明款項高達2890萬現金，全案24日偵結，檢方將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴，25日晚間移交橋頭地院審理，徐漢目前仍在開庭中，至於劉姓嫌犯、黃姓嫌犯、陳姓嫌犯，則分別以20萬元、10萬元、15萬元交保。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲▼中油前執行長徐漢涉貪2710萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲徐漢辦公室裡面有間存放現金的密室。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

歷經4個月多的調查發現，徐漢自2019年起，對10件採購案共26家廠商收賄，合計收賄金額高達1686萬8000元，來源不明財產有1023萬2000元。

▲▼中油前執行長徐漢涉貪2710萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查扣2710萬不明款項。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，由於徐漢涉案情節重大，因此地院裁定徐漢延押2個月。檢警歷經4個多月的偵查，24宣告全案偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人依法起訴。

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