「快篩陽、隔離數位證明」開放申請！實測3分鐘完成　4步驟教你填

記者楊晏琳／整理報導

全民「快篩陽＝確診」新制今（26日）上路！為方便民眾取得相關證明，指揮中心推出新系統，即日起，民眾可透過數位證明平台、全民健保快易通（IOS、Android）2大管道申請「快篩陽性證明」及「接觸者隔離證明」。《ETtoday新聞雲》記者實測發現，在證件資料備妥的情況下，只要花3分鐘就能順利完成下載數位證明，以下也整理詳細4步驟，讓大家一次看懂。

▲申請數位證明流程圖。（圖／指揮中心提供）

數位證明平台

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 確認身分

進入數位證明平台後，可用「一般登入、TW FIDO登入、自然人憑證」3種方式執行身分驗證，選擇一般登入的民眾，除需填寫身分證字號及健保卡號以外，還要填寫戶號或護照號碼其一。

▲數位新冠病毒健康證明申請身分驗證。（圖／翻攝數位新冠病毒健康證明申請平台，下同）

▲選擇一般方式登入需輸入身分證號、健保卡號、戶號or護照號碼。

2. 選擇項目

可選擇檢驗結果數位證明、接觸者隔離證明、疫苗接種證明，並確實填寫生日、居住地址、隔離地址、信箱等資料。指揮中心資訊組副組長龐一鳴強調，「民眾反映沒辦法開電子單或紙本單，很大原因是民眾缺少電話、地址等資料」，提醒大家進系統要特別注意地址的部分。

▲可根據所需證明申請。

3. 點選申請

進入到申請頁面後，可選擇要申請「檢驗結果數位證明」或「接觸者隔離證明」；點選檢驗結果證明後，可選快篩或是PCR，選擇快篩後可進到頁面執行申請。

▲點選申請欄位即可進行申請。

4. 取得證明

填完資料後即可於申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，若要列印紙本，也可利用QRcode去超商列印，流程與原先操作疫苗證明相同。

▲完成後即可下載或列印數位證明。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，除了數位證明平台，也可藉由全民健保快易通進入健康存摺申請，快篩的採檢院所、時間、資料通通有，應保險業要求，也會放入身分證資料，尚未取得相關證明者，可直接前往下載。

健保快易通

1. 點選健康存摺

無需輸入戶號或護照號碼，登入健保快易通後，點選健康存摺中第二欄位「申請COVID-19數位證明（含接觸者隔離證明）」後，選擇「COVID-19數位證明申請系統」。

▲登入系統後，選擇申請COVID-19數位證明欄位。（圖／翻攝健保APP，下同）

▲點選COVID-19數位證明申請系統。

2. 選擇所需證明

開始申請數位證明，可選擇「疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明、接觸者隔離證明」，並確實填寫生日、居住地址、隔離地址、信箱等資料。

▲選擇所需證明並確實填寫資料。

3. 點選申請

進入到申請頁面後，可選擇要申請「檢驗結果數位證明」或「接觸者隔離證明」；點選檢驗結果證明後，可選快篩或是PCR，選擇快篩後可進到頁面執行申請。

4. 取得證明

填完資料後即可於申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，若要列印紙本，也可利用QRcode去超商列印，流程與數位證明平台操作相同。

陳時中表示，根據傳染病防治法，相關證明需於3天內發出，希望民眾至少等3天，若仍無消息再上網申請；也提醒民眾「務必確實填寫、核對資料」，以免造成後續行政不便。

▲快篩隔離證明樣張。（圖／指揮中心提供）※點圖放大