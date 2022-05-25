網路購書遇詐提款機匯款　巡邏警力勸阻詐

▲▼水上分局員警巡邏遇上受詐正準備匯款的民眾，積極勸說取消匯款。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情期間網購詐騙頻傳，吳姓民眾在網路購買書籍後接到自稱網購公司客服人員稱其公司付款設定錯誤，誤將客戶所購書籍的款項重複扣款，要求吳民前往郵局操作ATM取消重複扣款及升級高級會員，並稱會有中華郵政客服人員協助操作取消設定，碰巧遇上巡簽勤務的員警，被告知遇上詐騙才取消匯款念頭。

據了解，吳民不疑有他陷入錯誤，依指示前往郵局ATM操作，所幸水上分局中莊所所長黃俊傑、警員侯凱文正執行金融機構巡邏機警發現吳民站在ATM前邊接電話邊操作使人生疑，立即上前關心並詢問，才發覺吳民已掉入詐騙集團的陷阱正在操作ATM，並即時阻止，才得以保住帳戶內存款。

水上分局表示，詐騙集團常冒用知名公司並偽稱「金管會要求公正認定、工作人員操作錯誤及電腦系統錯誤，要求訂戶設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期」等詐騙話術，民眾若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等號碼，要提高警覺以免受騙。此外，電話中聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等，這就是詐騙電話，請立即掛掉。