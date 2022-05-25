台64重大車禍！BMW「2車碰撞翻覆」側躺五股匝道口　釀1死1重傷

▲2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區24日晚間11時許，2輛BMW轎車行經台64快速道路時發生擦撞，其中一輛側翻卡在路邊，車上2人一度受困，救出時均無意識，其中一人到院前無生命跡象，急救後仍宣告不治。警方已在現場拍照採證，確切事故原因及肇事責任有待後續釐清。

▲白色BMW側翻，車身嚴重受損變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林男與邱男（均27歲）事發時共乘一輛白色BMW轎車，一路往新店方向行駛，行經台64五股一匝道口附近時，與曾男（50歲）駕駛的黑色BMW轎車發生擦撞，白車當場往右側翻，連同黑車一同停在匝道口，白車左側車身則因強力撞擊嚴重變形。

警消獲報到場，發現白車內2人意識模糊，由於車體嚴重變形，警消動用破壞器材剪開車體，將受困人員救出，邱男救出時意識模糊，被送往淡水馬偕醫院急救，而林男救出時則無呼吸心跳，被送往林口長庚醫院急救後，仍因傷重宣告不治。

▲警方在現場交管、採證。（圖／記者游宗樺攝）

因事故地點位於匝道口，警方在現場進行交管，同時協調拖吊車到場排除，已派員到場拍照採證，並到醫院了解案情，對曾男酒測後排除酒駕肇事，確切事故原因及肇事責任，有待後續調查釐清。

▲曾男酒測後排除酒駕肇事。（圖／記者游宗樺攝）