　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台64重大車禍！BMW「2車碰撞翻覆」側躺五股匝道口　釀1死1重傷

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區24日晚間11時許，2輛BMW轎車行經台64快速道路時發生擦撞，其中一輛側翻卡在路邊，車上2人一度受困，救出時均無意識，其中一人到院前無生命跡象，急救後仍宣告不治。警方已在現場拍照採證，確切事故原因及肇事責任有待後續釐清。

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲白色BMW側翻，車身嚴重受損變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林男與邱男（均27歲）事發時共乘一輛白色BMW轎車，一路往新店方向行駛，行經台64五股一匝道口附近時，與曾男（50歲）駕駛的黑色BMW轎車發生擦撞，白車當場往右側翻，連同黑車一同停在匝道口，白車左側車身則因強力撞擊嚴重變形。

警消獲報到場，發現白車內2人意識模糊，由於車體嚴重變形，警消動用破壞器材剪開車體，將受困人員救出，邱男救出時意識模糊，被送往淡水馬偕醫院急救，而林男救出時則無呼吸心跳，被送往林口長庚醫院急救後，仍因傷重宣告不治。

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場交管、採證。（圖／記者游宗樺攝）

因事故地點位於匝道口，警方在現場進行交管，同時協調拖吊車到場排除，已派員到場拍照採證，並到醫院了解案情，對曾男酒測後排除酒駕肇事，確切事故原因及肇事責任，有待後續調查釐清。

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲曾男酒測後排除酒駕肇事。（圖／記者游宗樺攝）

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
最小死後確診！新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因
方文琳2年沒收入　求情知名製作人遭拒！王偉忠嘆：當年多紅
3歲重症童「猛爆性腦炎」病逝　爸慟捐兒骨髓：努力把你生回來
確診咳爆、喉痛5症狀！按「這對應神穴」有效
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台64重大車禍！BMW「2車碰撞翻覆」側躺五股匝道口　釀1死1重傷

台中29歲男七期租屋半夜墜樓身亡　手機發現疑投資慘賠

最小死後確診…新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

網購赫見「5大快樂組」月銷60瓶曝光　警搖頭：無法可管

中和通訊行老闆遭亂棒虐死　5惡煞不認罪遭檢求重刑

北宜3貨車閃火花連環追撞　疑獼猴扯斷電線陳屍路中

快訊／雲林西螺集貨場驚傳槍響　警方封鎖現場雨中蒐證

又是「死去的朋友寄放」！男帶2槍逛大街　見警丟路旁20秒被發現

快訊／桃園男睡午覺叫不醒送醫急救亡　死後採檢PCR陽性確診

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

台64重大車禍！BMW「2車碰撞翻覆」側躺五股匝道口　釀1死1重傷

台中29歲男七期租屋半夜墜樓身亡　手機發現疑投資慘賠

最小死後確診…新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

網購赫見「5大快樂組」月銷60瓶曝光　警搖頭：無法可管

中和通訊行老闆遭亂棒虐死　5惡煞不認罪遭檢求重刑

北宜3貨車閃火花連環追撞　疑獼猴扯斷電線陳屍路中

快訊／雲林西螺集貨場驚傳槍響　警方封鎖現場雨中蒐證

又是「死去的朋友寄放」！男帶2槍逛大街　見警丟路旁20秒被發現

快訊／桃園男睡午覺叫不醒送醫急救亡　死後採檢PCR陽性確診

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　18歲槍手遭警方擊斃

強尼戴普請出DC總裁！　親解安珀赫德消失水行俠：她從來不是主角

台64重大車禍！BMW「2車碰撞翻覆」側躺五股匝道口　釀1死1重傷

國小司令台被政府52萬出賣　新地主「6倍轉售」學校買不起挨告

救護車載確診者轉院鳴笛闖紅燈　嘉義駕駛路口攔腰撞爆

2歲童到院無呼吸！急診醫護「跟死神搶命」　2小時見證台灣人性

梅雨季報到！台電曝除濕機2大NG用法「恐釀火災」　網驚：我都這樣

紐時：拜登軍事護台言論　與美政府新政策一致

全台70％家長「手機相簿變這樣」！他揭慘況網笑翻：老師更可憐

猿象續戰台東　洋投大車拚泰迪強碰狂威

50歲女護理師開8千萬擇偶　退休醫：我的家產就這麼多

社會熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

即／桃園男叫不醒送醫亡　死後採檢陽性確診

台中29歲男七期租屋墜樓身亡

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

網購赫見5大快樂組　警無奈搖頭

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

外送員擋不住蟹腿粥誘惑　直接吃下肚遭起訴

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

即／雲林西螺集貨場驚傳槍響

未成年共犯「警局比YA」PO網　恐成「無悔意」證據

更多熱門

相關新聞

BMW iX xDrive40試駕體驗

BMW iX xDrive40試駕體驗

於去年底在台上市、今年3月開始交車的BMW iX電動休旅，可說是將iNEXT概念車如實呈現的量產作，並且也是品牌開創電動產品的先鋒，而BMW也在電動車發展上進行嘗試，是要朝類似燃油車的設計、產品佈局，還是跳脫包袱、在前衛大膽與科技下另闢途徑？兩者都將交由市場考驗。

即／78快速道路工程車撞護欄側翻　司機送醫

即／78快速道路工程車撞護欄側翻　司機送醫

529萬起BMW 8系列小改款預售

529萬起BMW 8系列小改款預售

BMW M1000RR超跑重機50週年配色

BMW M1000RR超跑重機50週年配色

酒後擦撞無辜路邊2車　自小客「烏龜翻」

酒後擦撞無辜路邊2車　自小客「烏龜翻」

關鍵字：

台64BMW翻車死亡車禍

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

星巴克5／25起推買一送一優惠

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

大雨夜襲15縣市！鄭明典曝熱區：雨勢持續

謎之「冨樫義博」推特帳號

婦4症狀想拿清冠一號　中醫師驚：去急診

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面