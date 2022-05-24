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盧秀燕47%、蔡其昌19.1%　台中市最新民調曝光

▲美樂地KTV有13人填寫不實，盧秀燕重罰6千元。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

2022九合一選戰也持續升溫，根據台灣指標民調24日公布的最新民調，現任台中市長盧秀燕施政滿意度達68.6％，信任度也有63.7％，均較上次調查還要攀升，防疫表現部分盧秀燕的防疫滿意度也高達86.5％，若2022台中市長選舉是藍綠對決，盧秀燕、蔡其昌的支持度分別是47％與19.1％。

根據調查，若2022台中市長選舉是藍綠對決，盧蔡支持度分別是47％與19.1％，兩人差距是27.9％；若藍綠白三強鼎立，也就是蔡炳坤代表民眾黨參戰台中，盧、蔡其昌與蔡炳坤支持度分別是46.8％、18.7％與4.6％，盧蔡差距是28.1％，而且無論是藍綠對決，還是三強比拼，蔡在自己的立委選區支持度都輸盧秀燕。

這次風傳媒委託台灣指標調查進行「台中市長選舉調查」，是針對全台中29區完成1072份有效樣本，信賴水準在95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%，民調時間在今年5月19日至21日，進行時間在民進黨4月27日完成提名立法院副院長蔡其昌後三個禮拜，民調結果對年底台中市長具有一定參考性。

根據民調結果顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕施政滿意度達68.6％，市民的信任度也有63.7％，均較2022年1月的調查數據還要攀升，也符合近期幾分台中市長民調。值得關注是盧秀燕在甲安埔、清沙梧、烏大龍、后豐、潭雅神、太平區等原台中縣地區，施政滿意度與市民信任度都破六成。

在防疫表現上，盧秀燕的防疫滿意度高達86.5％，顯示在今年台灣疫情升溫以來，台中市的疫情還算是在管控中，盧與市府團隊的防疫表現，取得台中市民不分性別、年齡、居住區、教育程度都獲得高滿意度。

至於2022台中市長選戰部分，立法院副院長蔡其昌在4月27日獲民進黨直接徵召提名參選台中市長，近一個月以來，蔡的動作頻頻，媒體曝光度有所提升，但按最新的民調顯示，盧秀燕面對獲民進黨徵召參選的蔡其昌，盧的支持度為47％對上蔡的19.1％，兩人差距是27.9％。

其中，盧秀燕支持度在烏大龍、中西區破六成，甲安埔、南屯、東南區破五成。蔡其昌僅在清沙梧支持度有32.7％，其餘選區蔡的支持度都未破3成，而且蔡在立委選區支持度都輸盧秀燕。

若現任台北市副市長蔡炳坤代表民眾黨參戰台中，2022台中市長選舉在三強比拼之下，盧、蔡其昌與蔡炳坤支持度分別是46.8％、18.7％與4.6％，盧蔡支持度相距為28.1％，兩人支持度反而比藍綠對決還要差距更大。

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