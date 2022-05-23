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5分鐘感動畫面曝！彰化媽跪求讓早產兒說話　白沙屯媽祖聽到了

記者戴上容／雲林報導

今天（23日）是白沙屯媽祖回鑾首日，有數萬名信眾追隨，當媽祖行鑾轎行經雲林土庫時，有名從彰化遠道而來的媽媽，帶著還不能說話的早產兒弟弟到鑾轎前跪拜，媽媽與孩子雙掌合十，虔誠跪拜在地，感動了媽祖婆特地「倒車」停下，為孩子祈福並送上一朵百合花，盼孩子能平安健康長大。

▲▼ 0523早產兒 。（圖／截自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化媽媽特地帶著孩子到雲林，希望白沙屯媽祖能夠加持，讓早產孩子能夠張口說話。（下圖同／翻攝自白沙屯電視台）

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畫面中可見，這名林媽媽抱著孩子一直跪在路旁，希望能夠得到媽祖婆的祝福，媽祖婆似乎也感應到媽媽的虔誠，鑾轎先是倒退幾步，特別停在林媽媽和孩子前，轎班人員開始為孩子敲鑼祈福，整個過程長達將近5分鐘。

過程中，一開始媽祖婆鑾轎先輕輕靠近孩子搖了搖後，媽媽這時將孩子抱在前方站著，媽媽則在後面「五體投地」跪拜，讓孩子跨坐在自己的頭部，這時媽祖婆稍微往後，以轎子緊緊輕揉撫著孩子的頭祈福，大概3分鐘時間，媽媽跪趴在地感動到不斷啜泣，感謝媽祖婆的賜福。

▲▼ 0523早產兒 。（圖／截自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖婆賜福後往後靠，像是靜靜地凝視著孩子，孩子也充滿著感恩，雖然還沒有學會講話，卻也雙手合十，感謝媽祖婆的賜福，媽祖婆特別為孩子送上一朵百合鮮花，希望孩子能平安、健康長大，氣氛感人，媽媽的感謝令人動容。

▲▼ 0523早產兒 。（圖／截自白沙屯媽祖網路電視台）

這名林姓媽媽說，他們家住彰化縣，孩子是名早產兒，孩子從小身體比較不好，因此很早就和白沙屯媽祖婆結緣，今年原本也是想要報名白沙屯媽祖婆繞境，但因為疫情嚴峻關係就沒有讓孩子跟著走，今天是特別從彰化跨越濁水溪來到雲林，希望媽祖婆能夠幫助還不會說話的弟弟開口，能夠平安健康長大。

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