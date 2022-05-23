iOS 15.5耗電實測出爐　這款機型續航力變差

▲iOS 15.5耗電實測出爐。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多用戶在前幾次的更新iOS後，電池耗電變得很快，國外YouTube頻道iAppleBytes發布了iOS 15.5的電池壽命實測影片，影片中共測試9款機型在更新之後是否出現耗電狀況，其中僅有iPhone 12續航力下降。

測試的手機包含iPhone SE、iPhone SE2、iPhone6S、iPhone7、iPhone 8、iPhoneXR、iPhone11、iPhone12、iPhone13，均在安裝iOS15.5兩天後拍攝。測試背景是先將螢幕亮度調為 25%、自動亮度調節功能關閉自動鎖定，並測量設備在運行需要高耗能的App時的持續時間。

▲iOS 15.5實測結果。（圖／取自iAppleBytes）

▲iOS 15.4.1實測結果。（圖／取自iAppleBytes）

這次驗證的結果是，最新機種iOS 15.4.1 在 iPhone 13 上是 8 小時 9 秒，而 iOS 15.5 在 iPhone 13 上是 8 小時 28 分 24 秒，電池續航時間得到了延長。

此外iPhone SE在兩個版本中並沒有大變化，續航力都是2小時48分，其他續航力增加的機型有iPhone 6S、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11，而iPhone 12則是此次實測唯一續航力減少的機型。