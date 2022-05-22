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美研究「Omicron超額死亡是Delta三倍」　醫：離流感化還有一段距離

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▲醫師認為，以美國研究來看，Omicron離流感化還有一段距離。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

據指揮中心最新數據統計，國內Omicron輕症比例為99.78%、重症比例0.05%。雖然輕症比例佔多數，但醫師示警，以美國的情況來看「Omicron的超額死亡是Delta的三倍」，換言之，也暗示了「這疾病還離流感化有一段距離。」不過，重點不是要帶給大家恐慌，而是疫情高峰還是要好好保護自己、保護長輩。

「現在病毒重症率低，能代表更少的風險嗎？」北市聯醫中興院區醫師姜冠宇在臉書以此發問為題分享，美國麻州的經驗告訴大家「Omicron的『超額死亡』是Delta的『三倍』」。醫師解釋，超額死亡指的是在特定時間內實際死亡數，大於預估死亡數。

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姜冠宇說明美國麻州的統計方式，從2015年1月5日到2020年2月8日的全因死亡作為背景，初估出接下來每一年52週「原預期死亡率和死亡數。」醫師說，共23週的Delta期間，發生了1975例全因超額死亡、在8週的Omicron期間，發生了2294例額外死亡。超額死亡率的每週Omicron與Delta事件發生率比為3.34。

姜冠宇提到，換言之，在研究期間的不同時間和整個期間，「所有成年年齡組都發生了統計上顯著的超額死亡率」，對於所有成人年齡組，與 Delta時期相比，Omicron時期觀察到的超額死亡率與預期超額死亡率的「比率有所增加。」

姜冠認為，目前的研究結果表明，即使在高度接種疫苗和免疫能力越來越強的人群中，高度傳染也可以迅速導致大量死亡。以在 Omicron 時期的前8週，麻州發生的全因超額死亡率比整個23週的Delta時期都多。醫師認為，儘管從數字上看，老年組的超額死亡人數更多，「但所有成年年齡組的死亡率都過高，在Omicron時期與Delta時期相比有所增加。」

總結來看，姜冠宇指出，以麻州的經驗， Omicron浪潮期間觀察到的全因超額死亡率增加，可能反映了「更高的整體死亡」（即適度降低的感染死亡率乘以高得多的感染率）。

姜冠宇表示，這其實也暗示「疾病還離流感化有一段距離」，這不是要帶給大家恐慌，因為高度的傳染力已經造成社會經濟和行政大量的負擔，未來越來越類似流感的處理勢在必行，但在疫情高峰期間，仍然需要保護自己，接種完疫苗也不要掉以輕心。我們會面臨較強的陣痛期，還是該好好保護住長輩。

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