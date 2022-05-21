　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中肉品市場工人誤觸高壓電　勞工局：若違法可罰30萬並停工

記者鄧木卿／台中報導

台中市肉品市場上月轉型動工改建為「豬事圓滿」公園，21日上午9點多發生一起工安意外，一名44歲龔姓工人開挖地面時，挖到水電管遭受220伏特電壓電擊，中國附醫表示，患者呼吸衰竭，目前插管中，暫無生命危險，將轉往加護病房持續治療。勞動檢查處表示，如查有違反職業安全衛生法部份，最高可罰30萬元以下罰鍰並予以停工。

▲▼台中肉品市場正進行改建，上午一名工人開挖時誤觸220伏特，送醫插管暫無生命危險。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中肉品市場正進行改建，上午一名工人開挖時誤觸220伏特，送醫插管暫無生命危險。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

台中肉品市場長期以來因殺豬淒厲聲以及惡臭、污水，被視為都市毒瘤，市長盧秀燕上任後決定就地改建，不再屠宰，改成販賣，另外還規劃公園和社會住宅，上月盧秀燕還主持「豬事圓滿」公園動工典禮。

▲▼台中肉品市場正進行改建，上午一名工人開挖時誤觸220伏特，送醫插管暫無生命危險。（圖／民眾提供，下同）

「豬事圓滿」公園也就是北區公115公園拆除和新闢作業由建設局辦理發包，上午9點多，龔姓工人進行埋設管線作業時挖到水電管，不料進行接管時遭受220伏特電壓電擊，現場工人立即打給119，119線上人員透過電話教導在救護車到達前如何施予CPR。

▲▼台中肉品市場正進行改建，上午一名工人開挖時誤觸220伏特，送醫插管暫無生命危險。（圖／民眾提供，下同）

救護車抵達後，將患者送往中國醫藥大學附設醫院搶救，傷口在右腳底，觸電患者常伴有心臟問題而造成呼吸衰竭，目前插管中，暫無生命危險，後續將轉往加護病房持續治療。

勞動檢查處已派員至現場檢查，如查有違反職業安全衛生法部份，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰並予以停工，及視違法情節移送司法機關參辦，另同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，且將本案列為防災宣導案例。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
華視又出包了！　字幕驚見「亂碼火星文」
叫兒子「別帶男人回來結婚！」　台科大畢典致詞爆歧視
顏清標三弟肝癌病逝！5症狀小心了　醫勸：4類人快檢查
確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答
快訊／美韓聯合聲明「點名台灣」　內容曝光
「眾量級」家寧遇嚴重車禍！　Andy緊急到場
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「知道媽媽在哪裡」誘騙鄰居弱智女　放A片亂摸胸...變態狼下場曝

台中肉品市場工人誤觸高壓電　勞工局：若違法可罰30萬並停工

屏東縣+2265！屏東市、東港鎮確診最多　BNT疫苗民眾詢問度高

渣男誆離婚猛示愛　追不成「叫老婆告死你」...還索賠100萬

快訊／台中「豬事圓滿」工安意外！工人誤觸高壓電　插管治療中

收警政署長「英文信」指他資助烏俄戰爭　警：當然是假的！

不滿被分手...噁男傳裸照性愛影片恐嚇　前女友心軟原諒他了

澎湖無照少女撞死新竹嬤！被指「喬事」...親戚議員：不實指控

醉男控「手機+3萬」被她偷了　民眾拾獲送警局...秒打臉

4黑衣男闖汽車營業所撒冥紙　業務員被控「開查某不付錢」

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

「知道媽媽在哪裡」誘騙鄰居弱智女　放A片亂摸胸...變態狼下場曝

台中肉品市場工人誤觸高壓電　勞工局：若違法可罰30萬並停工

屏東縣+2265！屏東市、東港鎮確診最多　BNT疫苗民眾詢問度高

渣男誆離婚猛示愛　追不成「叫老婆告死你」...還索賠100萬

快訊／台中「豬事圓滿」工安意外！工人誤觸高壓電　插管治療中

收警政署長「英文信」指他資助烏俄戰爭　警：當然是假的！

不滿被分手...噁男傳裸照性愛影片恐嚇　前女友心軟原諒他了

澎湖無照少女撞死新竹嬤！被指「喬事」...親戚議員：不實指控

醉男控「手機+3萬」被她偷了　民眾拾獲送警局...秒打臉

4黑衣男闖汽車營業所撒冥紙　業務員被控「開查某不付錢」

「搖搖搖～搖到外婆橋」嬤天天抱在腿上唱歌　她傻：當初誰說怕貓

華視又出包了！　字幕驚見「亂碼火星文」下秒標題全消失

「知道媽媽在哪裡」誘騙鄰居弱智女　放A片亂摸胸...變態狼下場曝

「極度輕早產兒」徒步跟隨粉紅超跑　千人見手寫祈福板感動力挺

小菜無限續！高雄專人代烤正統韓式烤肉　套餐含肉、煎餅和大醬湯

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

見媽媽癱坐地上昏睡　暖柴「八字眉下垂」超擔心：妳沒事吧

WHA明天登場　「台灣藍鵲」現身日內瓦街頭

李凱威歸隊好興奮　拿莫伊漾沒想過會2條線

台東+576！群聚傳染收斂...2監所增3例　學生累計1215人確診

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

社會熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

女路邊詭異抖動...還濕了　老司機秒逮人

女無照撞死人　議員出現：我是她親戚

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

「三連霸民代」劈腿聯電女高官　自爆親密照嗆妻

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

徐巧芯紅線案連環爆　警上班發IG被記申誡

30年老車街頭碰撞　福特完勝BMW大7

跳繩喝牛奶拚身高　男童想讀軍校這原因讓他夢碎

砂石車急煞　水泥狂灑東區幹道

淫狼開心理課徵助理　少女幫做實驗遭性侵

嘉義跨國應召妹「艷窟被抄」　老司機哭了

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

更多熱門

相關新聞

台東肉品市場緊急休市4天

台東肉品市場緊急休市4天

台東縣農產公司(肉品市場)，有9人確診COVID-19，其中5名是在殺豬和切肉的關鍵生產線，造成人力不足，決定20日起開始休市4天，肉品市場已提早做出增加頭數之因應措施，以滿足市場需求。

巧遇公園大魔王！柯基秒轉頭繞道

巧遇公園大魔王！柯基秒轉頭繞道

大漢公園強壓婦人　摸胸脫褲：需要抒發

大漢公園強壓婦人　摸胸脫褲：需要抒發

520起違規寄肉品回台「收件人要被罰了」！

520起違規寄肉品回台「收件人要被罰了」！

台南公園木棧道整修完成

台南公園木棧道整修完成

關鍵字：

肉品觸電公園勞檢處

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

唐治平重回八點檔突被消失！

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

眾量級家寧出車禍！

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面