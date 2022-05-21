台中肉品市場工人誤觸高壓電　勞工局：若違法可罰30萬並停工

記者鄧木卿／台中報導

台中市肉品市場上月轉型動工改建為「豬事圓滿」公園，21日上午9點多發生一起工安意外，一名44歲龔姓工人開挖地面時，挖到水電管遭受220伏特電壓電擊，中國附醫表示，患者呼吸衰竭，目前插管中，暫無生命危險，將轉往加護病房持續治療。勞動檢查處表示，如查有違反職業安全衛生法部份，最高可罰30萬元以下罰鍰並予以停工。

▲▼台中肉品市場正進行改建，上午一名工人開挖時誤觸220伏特，送醫插管暫無生命危險。（圖／民眾提供，下同）

台中肉品市場長期以來因殺豬淒厲聲以及惡臭、污水，被視為都市毒瘤，市長盧秀燕上任後決定就地改建，不再屠宰，改成販賣，另外還規劃公園和社會住宅，上月盧秀燕還主持「豬事圓滿」公園動工典禮。

「豬事圓滿」公園也就是北區公115公園拆除和新闢作業由建設局辦理發包，上午9點多，龔姓工人進行埋設管線作業時挖到水電管，不料進行接管時遭受220伏特電壓電擊，現場工人立即打給119，119線上人員透過電話教導在救護車到達前如何施予CPR。

救護車抵達後，將患者送往中國醫藥大學附設醫院搶救，傷口在右腳底，觸電患者常伴有心臟問題而造成呼吸衰竭，目前插管中，暫無生命危險，後續將轉往加護病房持續治療。

勞動檢查處已派員至現場檢查，如查有違反職業安全衛生法部份，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰並予以停工，及視違法情節移送司法機關參辦，另同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，且將本案列為防災宣導案例。