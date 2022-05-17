林楚茵要金管會硬起來　不能讓富邦把核保權當霸王條款

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

本土確診人數攀升，防疫保單之亂持續延燒，有民眾同時購買疫苗險和防疫保單，卻遭保險公司以重複投保為由拒絕理賠。對此，民進黨立委林楚茵17日表示，富邦產險等業者濫用自身核保權，她要求金管會拿出魄力調查，不能讓保險公司打著道德風險之名，實則以霸王條款侵害保戶權益。

林楚茵稍早透過臉書指出，有許多朋友反應，在3、4月收到富邦產險防疫保單續保通知，並且經過業務員確認，卻在近期收到富邦產險的拒保通知，甚至沒有重複投保防疫險的狀況，也收到相同的簡訊。

林楚茵認為，富邦核發續保通知時，本已先審查核保條件，豈能事後又反悔。防疫險不像財產保險可用金錢估計價值，並非為填補被保險人的財產上損害，也沒有類似產險的保額、是否超過保險標的價值問題，因而沒有複保險的限制。

林楚茵說，富邦等產險業者濫用自身核保權，在還沒確認客戶有無重複保險的情形下，一概以道德風險為由否定保戶投保，等於片面毀棄4月26日同意續保條件的承諾，不僅與公平待客的雲則背道而行，同時也失去金融業最重要的誠信。

林楚茵批評，富邦產險未確實盡職調查、完成客戶KYC評估，導致許多保戶即使未重複投保一樣收到簡訊，遭富邦拒於門外，自己這2天持續向金管會了解，呼籲富邦儘速出面說明，不應該自訂保險遊戲規則，視金管會於無物。

林楚茵要求，金管會應該拿出魄力調查，究竟是核保處理制度有問題，還是執行審核有問題，不能讓保險公司打著「道德風險」知名，實則以霸王條款侵害保戶權益，更不能放任自行造法、扭曲法令，否則真的會坐實網友改名金管會成為「富邦產險總公司輸不起」。