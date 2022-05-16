高雄漁港16年前驚見酒店妹裸屍　男友稱「加工輕生」大逆轉

▲警方在港區拉起封鎖線、漏夜打撈，尋找曾女命案的線索。



圖文／鏡週刊

16年前，高雄前鎮漁港出現1具綁著鐵鍊的浮屍，警方追查，死者是曾姓女子，並鎖定她的彭姓男友涉有重嫌，不過，彭到案後矢口否認，後來又改口供稱是女友請他「加工自殺」，他才用手電筒將女友擊斃。但警方查出，彭曾介紹女友投保高額意外險，並指定彭的女兒為受益人，加上他殺人後沉屍大海，完全不像加工自殺，根本是為詐保殺人，最後戳破他的謊言，替死者申冤。

曾姓女子的姊姊及友人根據頸後的刺青認出，死者就是27歲的曾女，加上曾在高雄酒店工作，指紋有被警方建檔，比對之後確認身分無誤。家屬告訴警方，曾女很久沒回家，不清楚她的交友狀況，只知道她有一名離過婚的彭姓男友，警方立即找來彭男查證。

▼死者身上遭鐵鍊綑綁，警方研判，凶手是想增加重量，讓屍體沉入海中。

▼在前鎮漁港作業的移工，意外發現曾女屍體，讓這起詐保殺人案曝光。

警方查出，同年10月11日，曾女和彭男投宿屏東恆春一家汽車旅館，期間彭曾向櫃檯借延長線，駕車離開時將延長線與鑰匙一併交給櫃檯。房務人員告訴警方，彭離開後他們進房間打掃，並未看到曾女，但發現浴室似乎有血跡。警方追問後，終於突破其心防，但他強調是協助女友「加工自殺」。

▼彭男（中）落網後辯稱，女友欠債，想一死了之，要求他協助加工自殺。



警方發現案發前5個月，曾女透過彭介紹投保，根據保單內容，意外死亡可獲得1千萬元理賠，曾女指定的受益人是6歲的乾女兒，也是彭男的親生女兒。案發當天彭載曾女前往墾丁投宿，想到自己經濟狀況欠佳，若曾女「意外死亡」，他的女兒就可以獲得1千萬元理賠金，因而萌生殺害曾女的想法。彭便以金屬製的手電筒敲打曾的頭部，又將頭壓入水中，最後將死者載往漁港棄屍。

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會/自殺諮詢專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980







更多鏡週刊報導

【鐵鍊綁縛女裸屍1】親友靠刺青認出冤死酒店正妹 她養的拉拉讓凶手主動現形

【鐵鍊綁縛女裸屍2】供詞超瞎警都翻白眼 兩證據打臉他「完成女友遺願」謊言

【鐵鍊綁縛女裸屍3】酒女暈船賺錢養渣男 家人苦勸分手仍釀悲劇