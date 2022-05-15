　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度熱浪創122年紀錄！新德里連7天飆破40度　千隻鳥曬到脫水墜地

▲▼印度熱浪導致鳥類脫水墜地。（圖／路透）

▲印度熱浪導致上千隻鳥曬到脫水墜地。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度與巴基斯坦地區出現罕見熱浪，最高平均溫度達到攝氏37.78度，創下122年來新高，新德里更有連續7天溫度超過40度。除了導致作物歉收、能源供應短缺、數十人中暑身亡以外，就連天上飛的小鳥都因為脫水而掉落地面，生態面臨危機。

根據CNN、半島電視台報導，印度與巴基斯坦地區自4月以來遭熱浪襲擊，印度氣象部門（IMD）指出，印度西北部和中部4月份的平均溫度分別高達攝氏35.9度和37.78度，創下122年來新高，新德里更有連續7天溫度超過攝氏40度。巴基斯坦東南部城市13日出現破紀錄47度高溫，成為當天北半球溫度最高的城市。

▲▼印度熱浪。（圖／路透）

▲印度熱浪打破122年來紀錄，新德里更有連續7天溫度超過攝氏40度。（圖／路透）

熱浪導致部分印度省份學校停課，且國內作物歉收、能源供應短缺，甚至已經有超過25人因中暑而死亡。除了人類以外，就連動物也受不了如此高溫，印度阿默達巴德市（Ahmedabad）一家動物醫院的醫生表示，過去幾週內他們已經治療了數千隻因高溫而脫水墜落的鳥，「今年是非常糟糕的一年，需要救援的鳥類數量比過去增加了10％。」

▲▼印度熱浪導致鳥類脫水墜地。（圖／路透）

▲獸醫表示，今年需要救援的鳥類數量比過去增加了10％。。（圖／路透）

倫敦帝國理工學院科學家奧托（Friederike Otto）表示，燃燒化石燃料和森林破壞已經向大氣釋放足夠多的溫室氣體，從而增加乾旱、洪水、野火和熱帶風暴的頻率和強度，「毫無疑問當談到極端高溫時，氣候變遷完全改變了遊戲規則。」

根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）資料顯示，印度是受到氣候危機影響最劇烈的國家之一。印度人類居住研究所（Indian Institute for Human Settlements）研究委員辛赫（Chandni Singh）指出，「這次的熱浪絕對是前所未有的，我們看到了它的強度、到達時間和持續性的變化，它絕對會對健康產生連鎖影響。」

►印度突禁小麥出口！烏俄戰爭加劇供應困境　全球糧食告急

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
客人排到快篩「抱怨1句」　藥師超氣：你根本沒有很需要！
快訊／遭爆「逼業務員退保」！　富邦產道歉回應了
王必勝說「雙北叫不動醫院」！　侯友宜動怒回嗆
相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！　46歲長這樣
快訊／台南女6樓墜落！遭3鋼筋插入　無生命跡象
地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁！　陳時中曝方向
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄侵烏克蘭逾80天　英情報：俄軍損失3分之1地面部隊

北韓「裸奔防疫」徹底失控！疫苗PCR特效藥都沒有　南韓擬防疫援助

印度熱浪創122年紀錄！新德里連7天飆破40度　千隻鳥曬到脫水墜地

18年來堅持簽同組號碼　4寶媽一換「1.3億頭獎飛了」當場崩潰

北韓發布防疫宣導片　「金正恩1句話」意外引起中國熱議

汪遭心愛飼主「空氣槍狂射」　體內卡滿170顆鉛彈！恐怖X光照曝光

全球物價暴漲！南韓食用油限買「一人一桶」　炸雞成本飆民眾喊苦

芬蘭瑞典北約計畫漸底定　將與土耳其召開三方會議

他中樂透暴富下場超慘！短短7年妻離子散　剃頭出家卻罹癌病逝

沖繩回歸日本50週年　基地集中及所得差距成課題

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

二哈便祕尷尬卡路中！　駕駛：等你拉完我再過

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

俄侵烏克蘭逾80天　英情報：俄軍損失3分之1地面部隊

北韓「裸奔防疫」徹底失控！疫苗PCR特效藥都沒有　南韓擬防疫援助

印度熱浪創122年紀錄！新德里連7天飆破40度　千隻鳥曬到脫水墜地

18年來堅持簽同組號碼　4寶媽一換「1.3億頭獎飛了」當場崩潰

北韓發布防疫宣導片　「金正恩1句話」意外引起中國熱議

汪遭心愛飼主「空氣槍狂射」　體內卡滿170顆鉛彈！恐怖X光照曝光

全球物價暴漲！南韓食用油限買「一人一桶」　炸雞成本飆民眾喊苦

芬蘭瑞典北約計畫漸底定　將與土耳其召開三方會議

他中樂透暴富下場超慘！短短7年妻離子散　剃頭出家卻罹癌病逝

沖繩回歸日本50週年　基地集中及所得差距成課題

名人最愛「黑武士麻辣火鍋」進駐信義新光　初魚新北首店開放訂位

點點心登台第7年！臉書公告「下半年要給南部人一個大驚喜」

圓臉虎班露一顆頭「窩衣服內」睡翻　瞇眼鄙視奴才

62殺大亂戰！日本出大招中路「章魚」...越南射手爆扯開秀大逆轉

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

俄侵烏克蘭逾80天　英情報：俄軍損失3分之1地面部隊

疫情爆發隔2年半才回家　「三花飯糰」蹲遠處緊盯她：這傢伙誰！

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

海邊拾獲7隻黏人萌汪一叫就來　超守秩序「排排站」低頭嗑飯

聽到要跟媽媽分開1個月　歐告「眼眶含淚」委屈凝視

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

人妻激戰！換姿勢驚見飯店員工爽看

上海封城像拍喪屍片！CNN記者：倖存者內疚

水牛城超市槍擊10死！目擊者：白人穿迷彩裝行凶

美國共存新日常　感染激增不強制戴罩

研究證實「孩子打電玩」會變聰明

北韓男軍官「性羞辱」同袍！ 閱兵式當天遭槍殺

芬蘭決定加入北約　邊境民鬆一口氣

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重

WHO爆：金正恩剛拒絕「128萬劑AZ疫苗」

北韓日增30萬例準確診！「不知新冠治療法」釀42死

阿聯新領導人　穆罕默德獲選元首

陳建仁：封城控制疫情是不可能任務

起跑鞋子掉了！她不放棄逆襲奪冠

更多熱門

相關新聞

印度突禁小麥出口　全球供應告急

印度突禁小麥出口　全球供應告急

在熱浪和乾旱持續侵襲下，「全球第二大小麥出口國」印度在當地13日突然宣布即刻禁止小麥出口，以穩定國內的小麥供應與價格。市場分析指出，印度限制小麥出口造成的缺口短期內難以被填補，因此全球恐怕將陷入一陣「小麥荒」。

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」

15歲少女遭10人性侵數月　懷孕惡行才曝光

15歲少女遭10人性侵數月　懷孕惡行才曝光

6年抱不到孫　爸媽向兒討天價賠償金

6年抱不到孫　爸媽向兒討天價賠償金

印度夯華語　學校與台互動多

印度夯華語　學校與台互動多

關鍵字：

印度熱浪

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

她跳劉畊宏毽子操下場慘！「腋下潰爛發黑」嚇傻

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面