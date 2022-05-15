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美國嬰兒奶粉缺貨危機　多重因素釀成完美風暴

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲美國嬰兒奶粉缺貨。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國爆發嬰兒奶粉缺貨，表面上因最大製造廠2月關閉，導致許多父母擔憂買不到奶粉；實際上牽涉層面廣泛。美國有線電視新聞網（CNN）整理有哪些原因釀成這場「完美風暴」。

⬤ 衛生層面

亞培（Abbott Nutrition）生產的嬰兒配方奶粉疑似受到汙染，並可能造成4名嬰兒生病。2名嬰兒在服用亞培密西根州史特爾吉斯（Sturgis）工廠生產的配方奶粉後身亡。亞培質疑，這些嬰兒感染罕見的阪崎腸桿菌（Cronobacter sakazakii），是否與它的奶粉有關。

⬤ 假消息層面

配方奶粉缺貨期間，美國父母尋找餵飽他們嬰孩的替代選項，但假消息充斥。專家告訴CNN，切勿嘗試自製配方奶。

⬤ 商業層面

儘管2月實際上只有特定批號的亞培心美力（Similac）、Alimentum和EleCare嬰兒配方奶粉召回，但一座製造廠關閉，造成因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而出現的供應鏈問題惡化，並使得全美缺貨壓力更大。

根據數據即時追蹤機構Datasembly的最新資料，在美國8個州和哥倫比亞特區（District of Columbia），一半以上的配方奶粉產品都缺貨。

亞培11日表示，只要美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，目前關閉的密西根廠2週內就可復產，且6至8週後配方奶粉產品就能上架。

⬤ 吹哨者層面

一名亞培前員工將詳細指控寄給FDA，指亞培在產品召回前幾個月隱匿安全問題。

⬤ 透明度層面

美國「消費者報導」（Consumer Reports）和其他新聞機構依據資訊自由法（Freedom of Information Act）取得的文件顯示，FDA早在去年9月便首次得知亞培嬰兒配方奶粉相關投訴，但亞培直到4個月後才召回產品。

FDA今年3月表示，亞培未能採取步驟防止密西根工廠遭到汙染，且相同的缺陷模式早在2019年視察時便發現。

⬤ 貿易層面

由於監管因素及近期貿易協議，美國的嬰兒配方奶粉市場與其他國家市場相對隔絕，導致缺貨問題雪上加霜。

由於美墨加貿易協定（US-Mexico-Canada trade agreement）限制美國從加拿大進口配方奶粉，美國保守派卡托研究所（Cato Institute）特別研究這帶來的影響。

⬤ 保護層面

美國行政部門努力保護嬰兒，並對配方奶粉祭出大量監管規定及相較其他國家的限制，造成許多美國家庭面臨缺貨幾乎沒有替代選項。

FDA的嚴格規範，使得甚至歐洲的配方奶粉往往都不能在美國販售。

⬤ 政治層面

一些美國共和黨人將嬰兒奶粉缺貨怪罪美國總統拜登（Joe Biden），包括聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。他11日發表聲明說：「這個問題已經緩慢醞釀好幾個月，但拜登政府的反應維持一貫緩慢及猶豫不決。」

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