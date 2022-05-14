賣榮譽假給軍校生！中正預校人事兵爽賺7700　被舉報慘賠5萬

▲中正預校人事兵販售榮譽假，被依法判刑。（資料照／記者季相儒攝）

記者陳韻如／高雄報導

中正預校林姓上兵平常負責管理學生大隊獎懲紀錄，但他卻因缺錢花用而動歪腦筋，以900元至2900元不等的價格販售榮譽假，或是幫忙抵銷罰勤、留讀等，藉此賺取7700元的不法所得，被校方依法送辦。高雄地院近日審結，將阿義依偽造文書罪判處1年徒刑，緩刑3年，並須支付國庫5萬元。

判決指出，在中正預校學生第一大隊擔任人事行政管理的阿義因缺錢花用，於是從2019年4月開始，透過一名同學代為詢問其他學生，可用1500元，在獎懲紀錄上增加榮譽假，或是抵銷罰勤、留讀。

該同學詢問其他學生後， A學生（16歲）便以1800元的價格幫自己抵銷懲罰假1支，還幫B學生購買榮譽假1支，C學生（16歲）則花1500元欲抵銷懲勤8小時、D學生（16歲）花1500 元欲購買榮譽假8小時，還有學生花了2900元抵銷罰勤16小時，阿義前後共賺得7700元的不法所得，而5名學生不但沒被處罰，還有榮譽假可以放，甚至可以提前到前一天的晚上6時離校（即俗稱的「么捌假」）。

有其他同學看不下去，決定通報校方，整起案件才因此曝光，阿義也被校方依法送辦。雄檢偵查時，阿義坦承犯行，但認為他負責的是「登載與彙整」學生獎懲紀錄業務，不構成「法定職務權限」，不算非刑法公務員，不適用貪污治罪條例，僅依偽造文書罪將他提起公訴。

近日高雄地院審結，法官認為阿義是一時失慮，偶罹刑章，但事後坦承犯行，經本件偵審程序及科刑宣告的教訓後，應知警惕而無再犯之虞，因此依偽造文書罪判他1年徒刑，緩刑3年，並須向公庫支付5萬元，全案仍可上訴。