口服藥物限制望放寬！陳時中說明「綠色通道」規劃：持2證明可代領

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情未歇，今又增6.3萬人確診，指揮中心指揮官陳時中表示，昨日總共有1419人領用口服抗病毒藥物，輝瑞Paxlovid發出1038份，莫納皮拉韋也發出381份，明將與各縣市政府研議藥物發放「綠色通道」，讓民眾能更即時取得口服藥物。

國內本土疫情單日確診病例超過6萬，雙北皆喊出全面「快篩陽=確診」，不要僅限三類人，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒駁，更反問「如果出現副作用誰負責？」陳時中上午出席國家級實驗大樓興建動土典禮時，再度回應此事，與其放寬認定，不如縮短給藥時間，如果讓確診者在3天內就拿到藥，就符合用藥「利大於弊」條件。

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陳時中表示，口服藥發放須注意兩點，一為是否符合仿單需求，二來是否有相關副作用。而投藥時最需注意的就是「是否利大於弊」，現在應考慮的是做好藥品綠色通道，讓符合資格的民眾，在3天內拿到藥物，就能保障人民健康，「除非等到時間拖很久，才考慮直接給藥。」

陳時中下午在疫情記者會表示，有關綠色通道明天會與地方政府討論細節，可能會朝向有醫師處方證明或者PCR陽性者，就能使用綠色通道，由親友代為領藥。