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台東染疫破3千！死亡案例長者偏多　縣府呼籲儘快施打疫苗

▲▼台東13日新增348名確診，全縣目前累計確診3056人。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東13日新增348名確診，全縣目前累計確診3056人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣13日新增348名確診者，302名民眾戶籍或居住地分在台東、46名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於1-93歲。其中有69例屬接觸者確診，社區感染人數為233人，全縣目前累計確診3056人、1541人匡列居隔中。

▲▼台東13日新增348名確診，全縣目前累計確診3056人。（圖／台東縣政府提供，下同）

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台東確診者分流收治情形。

台東縣衛生局說明，縣內目前有2間養護機構及1間兒少機構出現確診群聚個案。12日針對第一間機構進行定期採檢再增6人確診（員工1名、住民5人），其中以安排3名大於80歲長者分流至醫院住院並由醫院評估是否適用抗病毒藥物，衛生局仍將持續定期安排接觸者採檢，截至目前累計確診149名 （工作人員38名、住民111名）。

▲▼台東13日新增348名確診，全縣目前累計確診3056人。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東13日新增348名確診，全縣目前累計確診3056人。（圖／台東縣政府提供，下同）

第二間養護機構及兒少機構皆無新增確診個案。第二間養護機構目前確診個案已累計15名（員工6名、住民9名）。兒少機構群聚事件，目前累計4人確診（孩童2名、員工2名），衛生局及社會處仍持續監測該機構落實。衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

▲▼台東13日新增348名確診，全縣目前累計確診3056人。（圖／台東縣政府提供，下同）

國內COVID-19疫情嚴峻，台東縣確診人數近期每日約2、3百人，其中，各級學校學生累計4百餘人，所幸以輕症或無症狀為主，為緩解醫療量能，中央流行疫情指揮中心12日起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性後，可由醫師視訊認定確診，並自明天起將開放親友攜帶健保卡、快篩卡匣至診所請醫師確認確診，縣長饒慶鈴請鄉親仍要隨時注意身體狀況、嚴守隔離、居家照護規範，若有就醫需要，也可透過視訊看診或請親友代為領藥。

另外，近日國內死亡案例中，長者佔高比例，且不少是未接種任何疫苗，饒慶鈴也呼籲65歲以上長者能夠盡速接種，並請民眾協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，保護自己也保護別人健康。

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