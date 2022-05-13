疫情嚴峻「確保醫療量能」　健保署預撥200億現金助醫院抗疫

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情嚴峻，今（13）日又新增6.4萬人確診，其中又以雙北、基隆與桃園地區確診數較多。為確保國內醫療量能能順利運作，健保署將提供200億元現金預撥款，紓緩醫院燃眉之急，預計從下週起依各醫院申報4月費用速度，逐一提供現金預撥。

新冠疫情已進入社區流行階段，重度收治醫院的照顧負擔跟著加重，面臨病房改建、一般病人減少及眾多醫事人員辛勤的加班等資金壓力隨之而來，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，行政院蘇貞昌院長和衛生福利部陳時中部長指示全力支持醫院防疫，務使醫院不必擔心資金問題，確保醫療量能，照護治療中重症患者。

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健保署李伯璋署長表示，健保署將提供現金預撥款，紓緩醫院財務燃眉之急，將以今年4月健保申報費用當基礎，一次挹注5月及6月共二個月的暫付費用，預估金額約200億，讓醫院較往常更快取得暫付的醫療費用。健保署專委林右鈞補充，預撥基金採「多退少補」方式，溢撥金額之後需還給健保基金。

李伯璋表示，醫療院所在防疫中扮演非常重要的角色，健保資源一定會透過各種靈活彈性方案，支持醫院財務，並給予為配合疫情而付出心力的醫療院所經營上的協助。原訂5月15日上路的部分負擔調漲，也因涉及醫院修正資訊系統，將先不訂定實施時程，延期至疫情趨緩再請院所配合。