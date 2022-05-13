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快訊／雙和醫院醫師造謠「北篩南送」　陳其邁怒了：公開道歉

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

記者賴文萱／台北報導

有不明人士在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」內容，高雄刑大在高雄市衛生局舉發後列入偵辦，並逮到造謠者李姓民眾。沒想到造謠者今（13）日被起底竟是雙和醫院麻醉科醫師，對此，高雄市長陳其邁表示，行為非常惡劣，要求醫生公開道歉。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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▲陳其邁要求造謠醫師公開道歉。（圖／高雄市政府）

PTT發文「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，該名造謠網友身分被網紅四叉貓起底，「根據查詢是台大畢業，雙和醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」而雙和醫院也發表聲明，將會依照院內「員工獎懲辦法」規定進行調查。

陳其邁下午在防疫記者會回應此事，這造謠內容打擊到所有不管任何縣市的防疫人員，他覺得非常惡劣，並要求這位醫生公開道歉。

高市衛生局表示，在這疫情相對嚴峻的時刻，需要團結一致對抗疫情，不實謠言造成的撕裂、對立會打擊到基層防疫人員，後續將要求當事人到案說明。

▲▼「北篩南送」造謠者竟是雙和醫師。（圖／翻攝自雙和醫院官網）

▲「北篩南送」造謠者被起底是雙和醫院李姓麻醉科主治醫師。（圖／翻攝自雙和醫院官網）

而雙和醫院也發表聲明提到，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。故將依院內「員工獎懲辦法」規定進行調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

聲明指出，雙和醫院位於新北市重災區，疫情期間肩負各項防疫重任，全院同仁不怕辛勞守護國人健康，再次重申疫情期間針對未經證實的資訊切勿隨意散播、轉傳或造謠，避免造成社會動盪。

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