3歲娃「卡8樓窗外」快撐不住　哈薩克4寶爸超神救援畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克一名37歲男子走在上班路途中，突然發現一名年幼女童卡在8樓高牆外，身為4寶爸的他見狀立即衝上7樓，把身體探出窗外，只靠著友人扶著雙腿，最終成功救下已經卡在窗外15分鐘的孩子。整段過程相當驚險，如今畫面也曝了光。

每日郵報報導，事發於哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），3歲女童的母親外出購物，留下孩子一人在家，但女童把玩具、坐墊堆疊起來後，爬出8樓窗外。在此之際，37歲男子肖塔克巴耶夫（Sabit Shontakbaev）正好與一名友人走在上班路上，突然發現眼前一整群人抬頭往上看，他立刻發現孩子正搖搖欲墜受困大樓窗外。

肖塔克巴耶夫是4個孩子的父親，他立刻與友人衝進這棟大樓的7樓敲門，也就是女孩所在位置的下方樓層，試著在孩子墜下之前把她救下來。

▲肖塔克巴耶夫說，當時並沒有使用任何安全帶。（圖／翻攝自YouTube）

住戶聽到敲門聲後立刻開門，肖塔克巴耶夫從女童下方的窗戶整個人爬出來，接著伸手抓住女孩的腳踝，將她拉下抱入懷中，接著小心翼翼把孩子遞給在屋內的友人。

肖塔克巴耶夫也透露，當時並沒有使用任何安全帶，只有他的友人伸手扶住他的雙腿，「那一刻我完全無法思考，只是想幫助孩子」。

事後，肖塔克巴耶夫與友人直接去上班，並未見到女童父母。不過這起事件隨即引來大批網友的關注，把他封為英雄，更受到市長庫爾吉諾夫（Altai Kulginov）的讚揚，也獲得一枚獎章。

報導指出，肖塔克巴耶夫隻身一人在努爾蘇丹工作賺錢，再把賺到的錢寄給住在克孜勒奧爾達（Kyzylorda）的妻子，但由於他這次的驚人勇氣，獲得一份救援人員的新工作，以及一套3房公寓和一台電視，讓他的家人能夠搬到努爾蘇丹和他一起生活。