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樓上擺爛不理漏水　男忍12年拿電鑽鑿他天花板報仇...下場曝

▲▼網友拿電鑽改造手動碎紙機。（圖／翻攝自推特，kbst2157）

▲電鑽示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名謝姓男子因浴室天花板漏水問題，找樓上的張姓住戶協調，希望一起鑑定處理漏水，並分攤費用，但遭到拒絕，謝男告上法院也敗訴，他氣對方擺爛，竟拿著電鑽，跑到公寓頂樓，朝張加天花板鑽了一個洞，讓張家也嚐嚐漏水之苦，事後被張家發現提告，檢察官今偵結後，依毀損罪嫌將謝男起訴。

檢方指出，謝姓男子住在鳳山一處公寓的4樓，與5樓的張姓住戶為了浴室的漏水問題鬧得不愉快，2009年間，謝男因家中浴室漏水找人維修，共花了7萬多元，事後他要求樓上的張男一起找人鑑定責任歸屬，並分攤這筆費用，張男拒絕後，謝男到法院提告，一審判張男要付4千元，但二審法官認為張男已盡相當注意，無賠償責任，判張男不用賠錢，全案定讞。

謝男雖不滿法院判決，卻又無可奈何，隱忍多年後，他在去年10月23日下午4點多，拿電鑽到公寓頂樓，直接朝張男家的天花板鑽了一個洞，電鑽鑽頭挖破水管，導致謝男只要在家用水，張男家的天花板就會開始「下雨」。

張男覺得奇怪，檢查後發現天花板被鑽洞報警，警方到場時，謝男還開嗆「我也要讓你感受滴水的滋味」，檢方偵查時，謝男則改口否認犯行，說自己只是想鑽破自家的水管，沒有要破壞張男家的天花板，謝的律師辯解說謝男的行為是過失，而毀損罪不處罰過失。

但檢方認為，謝男不具備水電專長，且他有表達要讓張男也感受漏水的滋味，因此認定他是計劃性犯案，具有不確定故意，因此偵結後依毀損罪將他起訴。

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