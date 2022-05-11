抗議前瞻預算淪綁樁經費　他曝被蔡英文維安砸車「打到骨折」

▲桃園市議員擬參選人毛嘉慶和謝克洋陳抗卻與警方爆發衝突。（圖／翻攝毛嘉慶臉書）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌10日在桃園市長鄭文燦陪同下，出席2023世界客家博覽會世界館動工典禮，但過程中，有意競選桃園市議員的毛嘉慶和謝克洋於現場陳情，卻爆出遭總統維安砸車，駕駛甚至被打到手都骨折，引來桃園市長擬參選人羅智強砲轟太離譜，「這就是謙卑謙卑再謙卑？」

毛嘉慶和謝克洋表示，2023世界客家博覽會一開始說在現有場館舉辦，如今又花錢另蓋，他們為了陳情舉債的前瞻預算淪為綁樁圖利選舉經費，所以才到現場陳情，沒想到「蔡總統、蘇院長、鄭市長直接派刑警砸車打人。」

羅智強說，毛嘉慶和謝克洋，在大馬路上陳述政治理念，在遠到連蔡英文影子都看不到的大馬路上，就被總統維安攔下來，而總統維安則變成了打人的流氓，「我必須說，我曾經當過總統府副秘書長、發言人，我陪馬總統基層訪視過，民進黨的宣傳車，在我眼前出現不計其數，抗議、痛罵馬英九是家常便飯，但我們從來沒有發生這一種，打人砸車的事情。」

羅智強砲轟，蔡英文曾經說，如果你來抗議我聽不到，你可以大聲一點，再聽不到，你可以再大聲一點，如果還是聽不到，你可以拍桌子，但她是騙你的，如果你來抗議就會砸車、打人，開車的駕駛是個二十幾歲的年輕人，被打到手都骨折，「蔡英文總統你實在太離譜」。