北市勞動局長夫家遭控詐款數千萬　先生二哥是通緝犯

▲陳信瑜丈夫的大哥張博森（左）、大嫂郭美吟（右）因偽造訂單，吸金近3千萬元，遭法院判刑定讞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市勞動局長陳信瑜近日才因動用特支費購買丈夫公司產品，遭政風單位調查，本刊最近又接獲投訴，指陳夫的兄嫂打著陳信瑜名號，偽造國營企業訂單吸金，詐騙數千萬元，事發後陳信瑜夫妻卻推得一乾二淨，更扯的是，陳夫大哥遭判刑定讞至今，遲遲未入監，仍逍遙法外，而陳夫的二哥也因販售仿冒品、獲利上億元遭通緝，被害人痛批他們簡直是詐騙集團！

▲台北市勞動局長陳信瑜（左）與丈夫張師齊（右）2008年結婚，夫妻倆爭議不斷。

提到台北市政府勞動局長陳信瑜的夫家，投訴人C先生難掩心中怒火，氣憤地告訴本刊：「他們覬覦我們的家產，計畫性進行詐騙，甚至偽造國營企業的訂單及銀行的匯款水單，騙了我們將近3千萬元，雖然法院判決有罪定讞，但他們至今逍遙法外，真的非常惡劣！」

C先生口中的詐騙集團，指的就是陳信瑜丈夫張師齊的大哥張博森、大嫂郭美吟等人。他們與成立一家「東昇有限公司」，由陳信瑜的丈夫張師齊擔任總經理，並由張博森、郭美吟負責遊說C先生的父親，指他們有辦法從中國進口工程專用的「閥門管件」回台，販售給中石化、中鋼等國營企業或上市公司，獲利可觀。

▲投訴人C先生拿出判決書等證據，指控張博森夫妻騙走父親的血汗錢。

張博森夫妻還對C父稱，小叔娶到時任市議員的陳信瑜，且張博森也是國民黨立委羅世雄的助理，全家「藍綠通吃」，加上家人也在公司擔任主管，不可能會害有問題，讓C父前後投資2850萬元，結果後來竟慘遭跳票。C父氣得一狀告上法院，張、郭2人因而被判刑7年半、4年8個月定讞。

▲今年3月，C先生傳訊向張博森索討遭詐騙的款項，張卻推託不理。

不僅大哥被判刑，C先生還查出張師齊的二哥張師榮因偽造Prada商標，進口皮件、服飾在高雄漢神百貨設櫃販售，總計賣出3,600件、銷售金額達1億元，遭原廠提告，案發後張師榮逃往國外，目前仍被司法機關通緝。

▲張師齊二哥張師榮因販售上億元仿冒品被告，逃往國外，遭司法機關通緝。

C先生痛批：「張家非常惡劣，這些人都是詐騙集團！」並說還有不少人遭張博森夫妻詐騙，但害怕陳信瑜影響力或沒錢請律師，無法提告，非常可憐。

針對相關指控，本刊致電張博森、郭美吟夫妻查證，但2人電話未接、簡訊未回。陳信瑜的丈夫張師齊則表示，大哥、大嫂所作所為與他無關，且司法已經做出判決。另關於他曾擔任東昇公司總經理一事，他則稱已經是「過去的事情」，對此沒有評論。

本刊另致電、傳訊向陳信瑜查證，也透過台北市勞動局新聞窗口聯繫陳，但截稿前未獲回應。





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