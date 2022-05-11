　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再亂捅！快篩精準步驟QA一次解　5類人才篩「有黏液最準」

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲若出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕症狀之一且持續3天以上，則建議快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

確診數逐漸攀升，親朋好友接連中鏢，連帶使民眾快篩需求驟增，不過，操作失誤不僅容易影響準確度、還可能傷及鼻腔。為了讓有限的快篩資源能使用到位，《東森新媒體ETtoday》也整理快篩流程及注意事項的6大QA供民眾參考，包括操作方式、使用時機等，助大家在疫情時代精準掌握相關要點。

1.有出門就要快篩嗎？誰需要快篩？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：重症科醫師黃軒日前提醒下列族群可使用快篩，幫助了解自己的身體狀況。

1、有和確診者接觸史
2、有與確診者足跡重疊
3、居住地方是Omicron病毒熱區
4、一直反覆出現呼吸道症狀
5、出入醫院慢性疾病的高風險族群

2.什麼時間點篩才對？

A：黃軒表示，Omicron病毒大部分是無症狀為主，若有症狀，也以輕症為主，最常見的5大症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛等，這些症狀和感冒很像。而韓國之前的染疫調查發現，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下PCR篩檢或是快篩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，若是有接觸確診者的情況下，要先回想一下自己是何時、在什麼樣的情況下接觸，不用在「接觸當天」就去做快篩，而是要隔1天以上、3天內再去做採檢，因「陰轉陽」或發病的高峰期大約落在3天左右，可從第一時間得知是否感染的可能性。

他提到，潛伏期也有可能長到7至10天，民眾若不安心，可以在接觸確診者滿7至10天時，再做一次快篩。

兒科醫師楊為傑則說「太早篩、太晚篩，都抓不到」。一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等。完全無症狀則建議在有接觸後的第2～3天篩，若要精確一點就是第3～5天，天天篩一次。

▲▼ 。（圖／醫師陳木榮授權提供）

▲醫師提醒大家，使用快篩時方向一定要正確。（圖／醫師陳木榮授權提供）

3.怎麼篩才正確？

A：小兒科醫師陳木榮再次重申快篩的步驟，首先，記得放一面鏡子在面前，接著頭稍微後仰，把棉支放進鼻孔後，呈現水平或稍微斜下的狀態。

陳木榮說，要跟口腔頂部「平行」，並向內緩緩前進，也可以用「耳朵」為假想方向前進到需要的深度，通常約是2公分。但醫師強調，重點是「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進」，也就是不要以眉心或眼睛作為假想方向前進，因為這個目標是頭顱骨底部，萬一戳破了「就進入腦袋。」

另外，陳木榮提醒，替年紀越小的孩子快篩時，動作要記得盡量輕柔，角度也要拿捏正確，且力道一定要掌握好，絕對不要大力硬戳。

楊為傑補充，快篩一定要取到分泌物。在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。

4.快篩陽性就是確診嗎？一定要去PCR？

A：需至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各縣市政府單位，協助安排。

5/12起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診。

但台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋認為，快篩呈現陰性，但症狀嚴重者，還是可以前往急診做PCR，如果是快篩陽性但無症狀者，應該前往門診或社區篩檢站。

▲▼快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，改5/12上路。（圖／指揮中心提供）

5.若PCR結果為陽性，下一步該做什麼？

A：若接到確診通知，屬於輕症居家照護者，告知密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

6.確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

A：指揮中心購得的口服藥物分別為默沙東「莫納皮拉韋」與輝瑞「Paxlovid」。羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。

指揮中心表示，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件。

至於一般沒有危險因子的確診者，可依照藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑等，幫助緩解症狀。若有任何不適加劇，也可使用居家關懷遠距醫療視訊看診。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再亂捅！快篩精準步驟QA一次解　5類人才篩「有黏液最準」

以納粹宣傳客家米食挨批！　客傳會：社群迷因片二創

他撞飛「滑手機騎士」遭求償20萬元　怒PO畫面：怎麼這麼厚臉皮

女大生遠距上課忘關麥！「驚人水聲」放送全班　網：大型社死現場

最辣國文老師公開「反對一夫一妻制」：希望身而為人能有更多自由

女大生2度染疫「在想會不會死」！莊人祥：今年已268人再確診

花蓮竄出「海量馬陸」密集蠕動！隔天規模6.1地震網嚇傻：預告成真

公司新人才藝表演「快篩示範」！下秒驚見2條線　整個團隊GG了

疫情影響中小學成績評量！教部：從寬認定、彈性多元

台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診　上午才進議會質詢

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

媳婦確診「家人怕被傳染」　遭轟出門哭求里長：救我

連千毅嗆「水果王」：整天ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫　和好長瀨昆妮...鳳梨暗諷「教化不來的猴子」

別再亂捅！快篩精準步驟QA一次解　5類人才篩「有黏液最準」

以納粹宣傳客家米食挨批！　客傳會：社群迷因片二創

他撞飛「滑手機騎士」遭求償20萬元　怒PO畫面：怎麼這麼厚臉皮

女大生遠距上課忘關麥！「驚人水聲」放送全班　網：大型社死現場

最辣國文老師公開「反對一夫一妻制」：希望身而為人能有更多自由

女大生2度染疫「在想會不會死」！莊人祥：今年已268人再確診

花蓮竄出「海量馬陸」密集蠕動！隔天規模6.1地震網嚇傻：預告成真

公司新人才藝表演「快篩示範」！下秒驚見2條線　整個團隊GG了

疫情影響中小學成績評量！教部：從寬認定、彈性多元

台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診　上午才進議會質詢

美巡洋艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

公債殖利率下滑、國際油價重挫　美股小跌84點

柯瑞G4神奇數據曝！換鞋後秒回神　教練虧他「記性最差」

快訊／爆炸聲！　中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

別再亂捅！快篩精準步驟QA一次解　5類人才篩「有黏液最準」

以納粹宣傳客家米食挨批！　客傳會：社群迷因片二創

他撞飛「滑手機騎士」遭求償20萬元　怒PO畫面：怎麼這麼厚臉皮

呂彥青重返輪值！江辰晏本季首戰兄弟小心「雙子」　

俄2記者發30篇文連轟普丁！　批侵烏戰爭：讓俄國陷入深淵

萌貓「襲胸踏踏」刷存在感　打擾奴才辦公：快摸我！

生活熱門新聞

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

窮母白飯混湯餵嬰吃　老闆1舉動暖爆

花蓮竄海量馬陸！隔天規模6.1地震嚇傻網

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

即／高雄＋2455！　「3年齡層」是疫情傳播主角

黃珊珊稱沒給快篩！指揮中心亮「30萬劑證據」打臉了

朋友快篩2次「冒出紅配綠」！網轟：驗也是白驗

5歲女確診燒46小時！出現哮吼...母：差點失去女兒

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

首道梅雨鋒面要來了！週末雨最猛

更多熱門

相關新聞

買不到實名制快篩？港仔男星曝11字心境

買不到實名制快篩？港仔男星曝11字心境

香港男星張啟樂（原名：張嘉倫）現年42歲，自2020年初開始來台發展，不僅常上綜藝節目露臉，平時也會在Facebook粉絲專頁分享在台生活。他10日在臉書分享自己在台灣購買台灣實名制快篩過程，並稱台灣人真的很守規矩，「只要有心，要買到並不困難」。

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診

台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染陳時中快篩確診

讀者迴響

熱門新聞

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

廖老大喊5科系沒用！他一查昆蟲系月薪哭了

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

你知道娜米水球能加速嗎？

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

窮母白飯混湯餵嬰吃　老闆1舉動暖爆

星巴克5／11起不限金額買一送一

吳心緹隔離日記變確診紀錄！　「出關突轉陽」嚇呆

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面