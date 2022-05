中國防部稱「美國堅持一中原則」　五角大廈打臉：沒有這樣說

▲美國國防部發言人柯比(John Kirby)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)4月20日與中國國防部長魏鳳和通話,會後中國國防部發布新聞稿,宣稱「美國堅持一個中國原則」(one-China principle),但五角大廈發言人科比(John Kirby)6日在記者會上表示,「國防部長沒有這麼說。」

科比在記者會上提及美中防長4月20日的通話,直言想要更正一些不精確資訊。他說,中國國防部自行發布匯報,「錯誤地宣稱『美國堅持一中原則』,但國防部長沒有這麼說。與之相反的是,國防部長明確表示,美國依然謹守一中政策(one-China policy)的承諾。」

美國駐華使領館(US MissionCN)也轉推消息,並且使用簡體中文翻譯出內容。但至今(10)日截稿時,中國國防部官網英文匯報已經改為「美國堅持一中政策」(The US adheres to the one-China policy)。