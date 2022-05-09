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妹妹唉唉叫才可愛！女調查官喝咖啡不倫戀　嬌黏人夫狂演SOD

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲一名女調查官當起小三被正宮提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓女調查官迷上開咖啡店的已婚陳姓老闆，兩人大膽偷情，還利用通訊軟體Telgram（TG）互傳「我想妹妹嘴巴塞滿滿也很性感.、吃別人的大XX」、「上妹妹唉唉叫才是可愛」、「這個劇情臭男生一定很喜歡，被約談然後去上調查員」等露骨煽情對話，讓老闆許姓正宮發現氣炸，兩人也因此離婚，事後正宮提告求償100萬元，法院審理後判李姓調查官應賠償40萬元。

許姓正宮提告指出，她和陳姓男子在2012年12月25日結婚，2020年10月29日離婚，婚後兩人共同經營咖啡廳，李姓女調查官是咖啡廳的常客，後來竟與老闆打得火熱，正宮在2019年發現女調查官竟擔任老公的房屋和汽車貸款的保證人，兩人不但上演溫馨接送情，還一起到日本出遊，甚至透過訊軟體TG傳調情、鹹濕、討論性行為的訊息。

許女也出示兩人的訊息，內容包括「李：真想哥哥。陳：我想妹妹嘴巴塞滿滿也很性感」、「陳：吃別人的大XX，我要告訴大家」、「李：哥哥很帥，陳：上妳唉唉叫、妹妹唉唉叫才是可愛」、「陳：我們來偷賣酒，然後你偷辦我，這樣一兼二顧我還可以去妹妹公司上妹妹。好夢幻喔，覺得這個劇情臭男生一定很喜歡。被約談然後去上調查員」等，相當露骨。

不單如此，後來陳姓老闆和正宮分居，李姓女調查官開始和陳男在全台各處旅館過夜，連兩人離婚時，女調查官還經手編輯離婚協議書，兩人離婚後，李姓正宮提告請求賠償精神慰撫金100萬元。

審理時，李姓女調查官辯稱，她不知道陳男已經結婚，她是因為喜歡咖啡廳，所以借了100萬元給陳男周轉，因擔心借款無法收回，所以才擔任陳男的車子及房屋抵押借款保證人，兩人去日本是去購置咖啡廳相關設備，但還有其他人同行，軟體對話則不是她傳的，全盤否認。

法官審理時檢視兩人對話，確認煽情簡訊是李姓女調查官傳的，且女調查官則稱呼許姓正宮為「老闆娘」，不可能不知道陳男已婚，因此認為兩人的交往已踰越一般朋友之界線而達到所謂親暱男女朋友的程度，且認為李姓小三身為法治人員，竟與已婚人士親暱接觸不正常交往，被正宮發現後，還以各種言詞矯飾、否認，毫無悔意、歉意，因此判李姓調查官應該賠償許姓正宮40萬元，全案可上訴。

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