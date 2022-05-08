把小指打到流血、雨傘打斷　彩妝師李念慈被網友投訴施暴

記者李薇／台北報導

4日有網友在Dcard爆料，指出噴槍彩妝師李念慈會使用工具，包含雨傘、鐵尺等，違法對學生施暴，並以言論羞辱學生人格。對此，李念慈表示，教學近20年來，並未收到過任何民、刑事上的告訴，這是對方惡意中傷，也沒見過本人，否認毆打一事。

▲網友被打到手指瘀青的狀況。（圖／網友提供）



該網友在Dcard表示，李念慈曾經使用工具，對學生違法施暴，不但拿鐵尺打學生，還曾經把雨傘打斷。而且不只一名學生受到攻擊，至少有3名以上的學生受傷，還有人雙手被打到瘀青，連小指都被打到筋斷裂，甚至留下心理陰影。

▲網友跟發文者投訴的狀況。（圖／網友提供）



有網友也投訴，表示「整個課程就在一個恐懼之中，全身細胞都知道很痛苦，但也只能逼自己忍耐下來」、「除了手痛、心更痛，我全身都在害怕，甚至懷疑自己在彩妝上產生了恐懼」、「之前被找去當助理，然後親眼看見她的學生被打，而且打到地板都是血，去醫院看醫生，醫生說她小指的筋被打斷了，造成萎縮」。

▲網友跟發文者投訴的狀況。（圖／網友提供）



對於網路上多人的控訴，李念慈也發出聲明，表示並沒有看過這名學生，也否認毆打，「對學生施以物理傷害乙事，並非真實」，認為對方是僅憑單方之詞，又無客觀證據足以支持，要求對方立即刪除各社群平台上不實的發言，並且指出，如繼續對外散佈不實的言論，「詆毀本人名譽，必將採取民、刑事法律途徑」。

▲李念慈彩妝師的聲明書，否認施暴一事。（圖／李念慈提供）

