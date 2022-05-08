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人類學家胡台麗逝世　享壽72歲

▲▼人類學家胡台麗逝世　享壽72歲。（圖／翻攝胡台麗臉書）

▲人類學家胡台麗病逝，享壽72歲。（圖／翻攝胡台麗臉書）

文／中央社

前原住民族委員會主任委員孫大川今天證實，人類學家、紀錄片導演、中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗病逝，享壽72歲。

前原民會主委孫大川今天在臉書表示，深夜得知訊息，胡台麗教授、原住民最敬愛的朋友病逝了，震驚與哀痛。

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胡台麗為國立台灣大學歷史系畢業、獲紐約市立大學人類學博士，曾任為中研院民族學研究所研究員，清華大學人類學研究所兼任教授，並擔任台灣國際民族誌影展主席與台灣民族誌影像學會第一、二任理事長。

胡台麗跨足學、文、影各界，文學著作諸如「媳婦入門」、「婆家村落」、「性與死」、「燃燒憂鬱」、「排灣族的鼻笛與口笛」、「文化展演與台灣原住民」等書。

另外，胡台麗也曾編導製作16釐米紀錄片「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「穿過婆家村」、「愛戀排灣笛」、「石頭夢」等。

根據資料，胡台麗製作的紀錄片作品曾獲得芝加哥國際影展紀錄片類銀牌獎、休斯頓國際影展金牌評審獎、金馬獎紀錄片首獎與台灣國際紀錄片雙年展評審特別推薦獎，以及入圍法國馬賽國際紀錄片影展競賽片，入選荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展競賽片等。

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