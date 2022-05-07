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抽獎得玻尿酸禮盒「上網轉賣」　盜用3張官網照片挨告下場曝

▲▼社群網站，社群，臉書，網路行銷。（圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

▲新竹一名趙姓女子在網路上轉售玻尿酸禮盒，在販售頁面上放了三張官網商品照，卻因此被業者怒告侵權求償6萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自Unsplash）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名趙姓女子2020年間抽獎獲得一組八分子玻尿酸禮盒，決定上蝦皮購物網站上轉售，並在購物頁面上放上該化妝品公司所拍攝之3張官網商品圖片示意，竟遭業者怒告違反著作權法。新竹地院審理後，認定趙女違法事實明確，判其拘役10日，得易科罰金。

判決書指出，趙姓女子2020年抽獎獲得一組「八分子玻尿酸禮盒」，事後趙女想要轉賣該禮品，並將禮盒放上蝦皮購物網站上販售，同時重製下載該業者所製作的玻尿酸商品照片3張，刊登在自己販售的頁面上，被業者發現後不滿怒告。

業者更具狀怒控，趙女根本無誠意認罪，更沒有答覆是否願意接受以6萬元調解之請求，請求法官從重量刑。

新竹地院審酌相關證據後，認定趙女犯罪事實明確，衡量趙女未經業者同意或授權，逕自將業者所擁有之著作財產權之攝影著作，以行銷目的公開傳輸在個人拍賣網頁上，欠缺尊重他人智慧財產權之觀念，且迄今未與業者和解。

法官指出，衡量趙女事後坦承犯行，並表示仍有與業者協商解決之意，也有到場協商，強調自己只是單純想要把商品轉售出去，並無販售仿冒品之犯罪動機，而趙女所刊登官網的3張攝影著作時間僅約2周，影響規模非鉅，認為業者所述趙女未能同意6萬元之調解條件，即為無協商誠意，容有誤會，依著作權法，判處趙女拘役10日，得易科罰金。

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網路拍賣著作權侵權官網商品照

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