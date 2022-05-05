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最帥的背影！機車妹暗夜「腳滑車」　警幫推200米被讚爆

▲▼霧峰員警協助機車妹，在暗夜推車近200公尺，逾2500人按讚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲霧峰員警協助機車妹，在暗夜推車近200公尺，逾2500人按讚。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名20多歲的女子前晚9點多因機車突然熄火，女子只得徒步推車，後來推得累了就坐在機車上，改用雙腳如划船般往後推，霧峰警萬豐派出所員警錢志豪等人巡邏經過時，擔心機車妹1人在暗夜行走恐生意外，於是下車幫忙推，機車妹亦步亦趨跟在後方，還偷偷拍下「感激的視角」，照片一PO出，逾2500人按讚，「好帥的背影」、「有警察請安心」。

▲▼霧峰員警協助機車妹，在暗夜推車近200公尺，逾2500人按讚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲霧峰員警協助機車妹推車，機車妹偷拍下「感激的視角」，逾2500人按讚。（圖／霧峰人俱樂部提供，下同）

1名家長在霧峰人俱樂部上PO出一張照片，1名警察推著故障的機車，留言「今天晚上9點多，小女的摩托車在中投公路下熄火了，她正獨自嚕車，後方來了警車，警察先生馬上下車關心，熱心幫她啟動，無法發動後，警察先生還幫她嚕車，警車則在後方慢慢開，好感動呀！謝謝人民保母，謝謝波麗士，小女偷拍照，雖然模糊，但卻是超級帥氣的背影，萬豐派出所的警察先生，祝福你們健康平安。，還連續寫了2次「謝謝您謝謝您。」

▲▼霧峰員警協助機車妹，在暗夜推車近200公尺，逾2500人按讚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

影片一PO出，引起非常大回響，立刻吸引逾2500個按讚，200多人留言，「超級暖心的人民保母」、「好帥的背影」、「有警察請安心」、「向所有警察致敬」、「感謝有您」。

▲▼霧峰員警協助機車妹，在暗夜推車近200公尺，逾2500人按讚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方表示，錢員和另名同事開車巡邏中投公路下方時，發現1名女子在推車，由於該路段全是稻田，漆黑一片，擔心女子發生意外，於是下車協助推車，女子不好意思坐進警車，也跟在後方走，警車則跟在後方，推了1、200公尺，直到燈光明亮的路段，且和家長取得連繫，在家長趕來的路上，員警見女子安全無虞才離開，女子感謝再三。

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