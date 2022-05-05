2022年第一季平板電腦出貨量出爐　蘋果仍位居領導地位

▲蘋果平板、電腦仍居領先地位。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據調查機構Canalys的新報告指出，2022 年第一季，全球PC和平板電腦的出貨量年減3%，但與競爭對手相比，蘋果仍然憑藉其 Mac 和 iPad 產品線佔據主導地位。



報告顯示，儘管出現了下降趨勢，但與疫情前相比，出貨量仍然非常強勁。蘋果在第一季出貨量下降 2%，賣出了 1490 萬台 iPad，去年為 1520 萬台。排名第二的三星平板電腦的出貨量也下降2%，出貨量為 780 萬台，而 2021 年第一季的出貨量接近 800 萬台。

▲2022年第一季平板、電腦出貨量出爐。（圖／取自canalys）

Canalys 分析師 Himani Mukka 表示，儘管第一季度出貨量下降，但平板電腦出貨量仍在復甦，他認為市場現在已經連續八季的出貨量超越疫情前的銷量，展望未來，市場將面臨的問題包含持續的烏俄戰爭、新冠疫情的打擊。預計 2021 年第四季平板電腦需求將延續至 2022年第一季，但供應情況現在可能會將積壓的訂單延遲至第二季。

在整個 PC 市場中，包含筆記型電腦與桌上型電腦，蘋果在 2022 年第一季度的出貨量為 2230 萬台，年增長率為 1%，領先聯想。

另一方面，聯想下降了 12%，全球出貨量為 2110 萬台。這些數據顯示了蘋果強大的 iPad 和 Mac 陣容十分受到歡迎，儘管蘋果報告第二季 iPad 銷量同比下降，但 M1 系列 Mac 系列十分受歡迎。