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中年婦罹乳癌左乳全乳割除　乳房重建從小B變大D超滿意

▲藝人朱芯儀罹患乳癌、右乳全乳割除。（圖／翻攝自YouTube「朱芯儀的芯情日記Chu`s Diary」）

▲藝人朱芯儀罹患乳癌、右乳全乳割除。（圖／翻攝自YouTube「朱芯儀的芯情日記Chu`s Diary」）

記者高堂堯／南投報導

55歲陳太太在2年前某天洗澡時，摸到左側乳房有硬塊，就醫檢查確診為乳癌、有淋巴轉移，並接受左側乳房全乳切除、腋下淋巴腺手術，加上放射線治療，但近年對於乳房被切除一直耿耿於懷、感到自卑；在整形外科醫師評估與討論後，陳太太安排乳房重建並填入人工植體，乳房尺寸更從小B升級成大D，恢復自信與美觀。

衛福部南投醫院乳房外科醫師呂明川指出，乳癌是女性癌症發生率第1位，且有年輕化的趨勢，失去乳房對女性的衝擊與失落相當大，有時更甚於身體上的病痛；而乳癌患者不論年齡，在接受手術後皆可選擇乳房重建，既能保有身體的完整性、減少身心的衝擊，也不會影響癌症治療。

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本案患者陳太太從小就認為自己的乳房不夠豐滿，這次藉乳房重建手術將雙峰尺寸升級，不但失而復得，還對目前的身材更加滿意。

▲南投醫院為乳癌患者進行乳房重建手術，除美觀還將尺寸升級。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院為乳癌患者進行乳房重建手術，除美觀還將尺寸升級。（圖／衛福部南投醫院提供）

呂明川指出，乳房重建手術可分為立即性重建及延遲性重建，若患者條件允許，在乳癌切除手術後即可使用自體皮瓣或植入物（如矽膠）進行重建；外科醫師會儘量保留皮膚，除可減少一次麻醉的風險，也降低患者外觀改變的失落感，減少心理負擔。

即使在諸多考量下未接受立即重建者，也可在療程告一段落後，至診間與整形外科醫師進行溝通討論，醫師在了解患者對乳房的想法與期待後，進行重建手術（即延遲性重建），仍可恢復患者乳房外型，對側乳房亦可同時做隆乳或提乳等調整，來達到理想的外觀。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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乳癌乳房重建手術

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