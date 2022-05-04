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母親節鋒面報到又迎雨　降雨熱區出爐！「猛烈梅雨」襲台時間點曝

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▲週末降雨機率高，有外出的朋友要多加留意。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣趨穩，明日至週六各地陽光露臉的機會明顯增加，溫度方面則是持續回升，週日到下週二鋒面通過，加上東北風增強，水氣將有增多趨勢，各地降雨機率提高，週末兩日白天的高溫也會略降。另外五月中旬有機會在台灣附近建立比較明顯的鋒面結構，要小心局部較強對流活動恐帶來大雨。

氣象局技正王君賢表示，週日到下週二有鋒面通過及東北風增強，北部溫度略降1到2度，整體影響不大。明天中南部可見陽光，午後山區有局部陣雨，北部降雨逐漸轉零星，東半部持續有短暫陣雨，週六到下週二水氣增多，北部、東半部、中南部山區、離島降雨機率偏高，中南部平地則是多雲天氣。

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▲▼圓山,花博展覽館,溫暖,好天氣,放晴,回暖,涼爽,觀光,觀光客,國旅,旅客,旅遊,旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲明日中南部可見陽光。（圖／記者李宜秦攝）

天氣職人吳聖宇表示，明天到週五沒有特別明顯的天氣系統影響，迎風面東半部預報上來看仍持續有短暫陣雨，西半部則轉為多雲到晴天氣，陽光露臉的機會明顯增加。

溫度方面則是持續回升，桃園、大台北、宜花東等地白天高溫會回升到26-28度，中部高溫28-30度，南部高溫可到30-32度，夜晚清晨低溫也會上升，中部、北部、東半部低溫會逐漸上升到22-24度，南部低溫24-26度。

週末兩天中低層水氣有增多趨勢，因此從華南到台灣附近可能又會慢慢發展出新的雲雨帶，導致各地降雨機會增加，週六雨勢還不會太多，週日降雨可能變得比較明顯一些，降雨時間拉長、範圍擴大，除迎風面外，連中南部都有下雨機會。另週末白天各地的高溫有略降的趨勢。

此外，五月已經進入梅雨季節，不過暫時來看西南季風還沒有要進入南海，台灣附近短時間內也沒有明顯的鋒面結構建立，還不必擔心有典型的梅雨鋒面影響台灣機會。

以中長期預報來看，5月中旬這段期間可能有機會在台灣附近建立比較明顯的鋒面結構，雖然西南季風強度不強，但仍要小心局部較強對流系統活動的情況。

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