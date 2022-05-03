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徐永明涉貪鐵證曝光！　檢抓到「一句話」認定共犯就是他

趨勢民調總經理吳世昌。本刊資料照。

▲趨勢民調總經理吳世昌。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台北地院審理太流前董座李恆隆涉行賄朝野立委案，檢方論告時火力全開，直指李恒隆不但曾請徐永明與東吳大學共同合辦公聽會獲得同意，李恒隆與徐永明密會時還稱「你會跟東吳大學合辦，我表示感謝，你們有任何困難，我也願意幫忙，你們正在競選，有什麼需要，我願意幫忙」，徐永明隨即答稱「會啦、會啦」，吳世昌也表示「時代力量是小黨，請李先生支持」，李恒隆則說「應該的」，顯見雙方達成期約賄賂以「政治獻金形式」包裝。

檢方指控，2019年12月2日，郭克銘提早約於11時20分到達，先與吳世 昌、徐永明談妥，徐永明同意與東吳大學合辦公聽會、借立法院會議室、共同發文施壓經濟部派員出席會議，李恒隆會支付政治獻金（上限200萬元）與時代力量。

雙方談妥後，李恆隆於11 時35分出現，李恒隆對於徐永明表示「會與東吳大學合辦表示感謝，正在選舉有任何困難願意幫忙」，徐永明隨即答「會啦、會啦」，檢方因此認定，至此雙方當事人意思表示達成一致， 期約約定即已成立，檢認定吳世昌及郭克銘就是徐永明涉貪共犯。

李恒隆在去年9月29日法院審理中曾證稱：期約約定內容是由郭克銘與徐永明、吳世昌談妥的，他後來出現是確認徐永明同意與東吳大學合辦，他表示感謝，會以政治獻金給時代力量方式給付款項，後來關於辦理東吳大學公聽會事宜則由郭克銘與徐永明辦公室聯繫。

此外，郭克明也曾證稱，拜會當時有跟徐永明報告為何籌備這場公聽會，請徐委員協助洽借場地，跟代為邀請相關的官員，他們請委員共同主辦，就是共同合辦，他們認為請徐永明來做共同的合辦跟主辦單位。

吳世昌也曾證稱，李恒隆有提出希望徐永明可以召開公聽會，他從頭到尾都有在協助時代力量政治獻金的募款，他跟郭克銘講如果可以，找一些人捐政治獻金到時代力量戶頭。

檢方為鎖緊螺絲，還搬出徐永明助理李承值說法，他也曾證稱李恒隆、郭克銘拜訪過後，徐永明交代他與郭克銘聯繫有關協助辦理東吳大學公聽會事宜，徐永明第一時間認為和東吳大學合辦公聽會是可以考慮的。


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