今增17801例本土！新北6584例最多　台北+3718

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17,801例本土個案，以新北市6584例最多，其次為台北市3718例、桃園市2577例、基隆市874例、台中市839例、高雄市660例、宜蘭縣397例、花蓮線393例和台南市390例等。

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▲指揮中心5/2公布確診個案、分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今日本土個案分布為台北市3718例、新北市6584例、桃園市2577例、台中市839例、台南市390例、高雄市660例、基隆市874例、新竹縣228例、新竹市75例、苗栗縣81例、彰化縣203例、南投縣86例、雲林縣142例、嘉義縣83例、嘉義市62例、屏東縣285例、宜蘭縣397例、花蓮縣393例、台東縣87例、澎湖縣15例、金門縣16例、連江縣6例。

而針對本土疫情持續飆升，指揮官陳時中昨日也坦言，目前疫情尚未抵達巔峰，未來確診數量還是會持續增加，最重要的應是簡化疫調、輕重症分流、即時分配藥物、接種疫苗四件事。

另外，快篩實名制已在4/28上路，在全國近5000家健保特約藥局、偏鄉衛生所等販售，民眾只要拿健保卡就能到藥局買一組5入500元（每劑100元）的快篩試劑。購買方式以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為星期一、三、五，雙號是星期二、四、六，週日則開放全民購買。