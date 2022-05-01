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勞工薪資所得趕不上通膨速度　時力批政府改革遲如牛步

▲▼時代力量1日召開「物價飛漲、疫情重擊，守勞權護勞工！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量召開「物價飛漲、疫情重擊，守勞權護勞工！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

今天是五一勞動節，時代力量秘書長白卿芬表示，4年前時代力量喊出同樣的勞工訴求，希望政府顧經濟也要顧勞工權益，遺憾地是政府改革遲如牛步，4年後勞工薪資實質所得仍趕不上通貨膨脹速度，期望勞工權益在明年能有實質進步，做勞工永遠的後盾是時代力量不變的訴求。

時代力量1日下午出席五一行動聯盟集會活動，並在會前召開「物價飛漲、疫情重擊，守勞權護勞工！」記者會，與會者包括白卿芬、時代力量黨主席陳椒華、時代力量副秘書長暨基隆市議員陳薇仲等人。

陳椒華說明，近期通膨嚴重加上疫情衝擊，勞工的生活一定更加辛苦，再次呼籲政府要延長紓困貸款、失業給付的期間，並且強化職訓、調和缺工的產業和失業的勞工。同時，要開放輕症居家照護的勞工可請領勞保給付，以及增設有薪防疫照顧假，以保障疫情衝擊下的勞工權益。

陳椒華指出，近期職災與工安事件的新聞層出不窮，從苗栗女工截肢事件到清明連假發生的東南水泥廠工安意外，都是未重視職安規範造成災害的案例。時代力量認為要減少職災發生最重要的預防機制，就是強化勞動檢查和勞動職安教育，透過事前教育從源頭降低跟杜絕職災發生的機率。

白卿芬表示，4年前他們喊出同樣的勞工訴求，希望政府顧經濟也要顧勞工權益，遺憾地是政府改革遲如牛步，4年後勞工的薪資實質所得仍趕不上通貨膨脹速度，這些勞工朋友的心聲一直是時代力量制定勞權政策的根基，未來也會將勞動正義列為四大共同政見之一。

白卿芬強調，時代力量要成為勞工堅實的後盾，強化勞檢能量、提升勞動條件和保障警消權益，希望透過大家的努力，勞工的權益在明年能有實質的進步，顧勞權、做勞工永遠的後盾是時代力量不變的訴求。

陳薇仲則提到，時代力量長期關心勞工權益，關注青年普遍遇到的高房價、高物價、低薪、高工時現況，並且透過推動相關法規，以及各種勞動權益的保障，努力建立更好的勞動體制。

陳薇仲表示，時代力量將持續推動《最低工資法》，讓勞工面對高漲的物價能有所因應，保障大家的生活品質，每一個人都有好好休息的權利，合法休假是勞工的基本權益，也是時代力量中央和地方共同努力的目標。

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