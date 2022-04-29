高雄紅衣跟騷男又現身！女騎士嚇衝賣場求救　網驚：快備辣椒水

▲紅衣怪男過去是在楠梓到處騷擾女生的頭痛人物，28日又出沒賣場，讓不少在地網友相當害怕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名37歲的紅衣男子張男過去在楠梓附近犯過多起騷擾女性事件，去年12月被警方啟動制約後，一度離開楠梓，沒想到昨天竟又出現在連鎖賣場騷擾女客人，讓不少網友相當害怕「他又重出江湖了嗎？」對此，警方表示，將會主動關心被害人，如有不法行為，將對張男依社會秩序維護法，性騷擾防治法移送，以防更多人受害。

高雄一名網友今天在FB「我是楠梓人」社團PO文警告，「之前在後勁地區出現的紅衣男，今天出入在右昌地區，請各位年輕女生要小心自己」。由於紅衣男過去是到處騷擾女生的頭痛人物，不少網友回憶起過去他的恐怖行徑，留言直呼「店家有女店員的要注意」、「要請員警加強巡邏了」、「各位朋友要準備好辣椒水保護自己」。

這名37歲的紅衣男子張男去年12月曾在大學32街騷擾女性，在警方啟動約制後，一度離開楠梓，未再犯案。沒想到昨（28）日再度德賢路上知名連鎖賣場騷擾女性，遭網友PO網。

▲高雄「紅衣怪男」又出沒楠梓！現身賣場騷擾女子，警方獲報到場釐清狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，這名被騷擾的女子從在騎摩托車時候就被紅衣男騷擾，嚇得她趕緊衝進來賣場跟櫃台店員求助表示，有名先生很奇怪，一直騷擾他。而隨後紅衣男也跟進櫃台，因此雙方起衝突，店員也緊急報警處理。

楠梓警分局表示，將會主動關心被害人，並將相關影像等卷證再予以檢視，訪談店員及調閲店家監視器釐清案情，如有不法行為，將對張男依社會秩序維護法，性騷擾防治法移送，以防更多人受害。

根據警方調查，這名37歲的張男，在去年10月因違反社維法68條藉端滋擾移送簡易庭被裁罰2次，但法院簡易庭均裁定不罰；去年11月也依性騷擾防治法25條移送橋檢偵辦，並已於今年1月起訴在案，尚未判決。

另外，張男在2019年更有4件涉嫌性騷擾防治法，函報社會局裁罰；2020年並未犯案；2021年3件涉嫌性騷擾防治法再函報社會局裁罰，不過張男對犯行提起申訴。

警方強調，已依規定通報，並啟動調查機制，對於張男之前的犯行，皆有掌握並移送、裁處及轉請衛生、社工等社政、衛生機關協助介入處理。

另「跟蹤騷擾防制法」將於6月1日上路，未來若涉及跟蹤尾隨、盯梢守候、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽及冒用個資等8項行為都可能觸法，請民眾注意，未來警方將針對上開犯行，依法予以究辦。