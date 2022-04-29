彰化拚人口成長催遷戶籍　今首度抽出2萬元冰箱當多項大獎

▲彰化縣政府以「月月好禮大放送」好康吸引其他縣市民眾移居（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

彰化縣政府為鼓勵各地民眾移居彰化，3月14日起推動「來彰有禮」及「月月送好禮」活動，今日上午舉辦4月份抽獎，由縣長王惠美抽出得獎者，王惠美恭喜中獎縣民，也歡迎大家「相揪」來住彰化。

王惠美表示，「來彰有禮」專案自3月14日起至6月30日止，凡外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍彰化轄區，符合專案獎勵資格者，將於12月10日發給設籍禮金3000元，還可加碼參加「月月送好禮」活動；截至4月28日共2279位設籍彰化者符合抽獎資格，最大獎為價值約2萬元的冰箱，還有電視、洗衣機、家電用品、禮券等57個獎項。

縣府民政處表示，「月月送好禮」抽獎活動，於4月至7月每月都辦一次，今天首次抽獎，縣府準備三門變頻冰箱、55吋電視機、洗衣機、萬用鍋、微波爐等多項實用家電用品，還有普獎千元禮券。

王惠美表示，目前縣內有多項大型建設案在推動，如彰化市鐵路高架化、東彰道路北段新闢工程及南延段工程、台76線延伸至二林、芳苑新建工程等，中友百貨也落腳在彰化，另大型美式賣場也積極覓地，都是因為業者看好彰化的發展潛力，期許能有更多鄉親能回到自己的故鄉來發展，也希望民眾早日將戶籍遷回彰化縣。