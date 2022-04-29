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快訊／邱羅火牽線併購案「內線撈錢」　北檢訊後300萬交保

記者趙蔡州、游宗樺／台北報導

創投聞人邱羅火3年前涉嫌在協助勝麗國際尋求同欣電合併之際，利用參與談判過程，得知換股條件等重要內線訊息，趁隙買賣股票大賺近100萬元。台北地檢署28日發動搜索及約談邱羅火夫妻等3名嫌疑人，訊後認為邱羅火行為涉及內線交易罪，諭令其300萬元交保、邱妻范兆英20萬交保。

封測廠勝麗國際（6238）2019年12月27日召開重大訊息記者會，說明將與上市公司同欣電（3271）以股權轉換方式合併，預計合併完成後，勝麗下櫃成為同欣電子公司。當時同欣電董事長陳泰銘對這項收購案大表樂觀，曾對媒體表示，同欣電將因此成為全球最大的 CMOS 封測廠。

不過，檢調獲報，這起合併案從一開始就是由創投聞人、富鑫顧問公司負責人邱羅火居間牽線並全程參與，幾乎完全掌握了2家合併時程與換股價格，且疑似利用這些重要內線消息，趁2019年底重大訊息公布前，透過親友買進勝麗股票，等股價攀升後賣出獲利約百萬元。

台北地檢署28日會同調查局人員兵分5路，搜索並約談邱羅火夫妻等3名涉嫌違法證交法的嫌疑人，同時以證人身分約談國巨董座兼同欣電董事長陳泰銘、時任勝麗董事長劉福洲，訊後認為邱羅火買賣股行為，確實在重大消息成立時之後，涉及內線交易罪，諭令邱300萬元交保、邱妻范兆英20萬交保。

▼同欣電併購案爆內線交易，邱羅火移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼同欣電併購案爆內線　邱羅火移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

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邱羅火

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