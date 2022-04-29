南投居家照護起跑　送藥送餐、收垃圾還有寵物照護

▲南投縣政府提出確診者的居家照護計畫（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

因應國內嚴疫情升溫，南投縣確診數也持續增加，目前武漢肺炎確診個案99%為輕症或無症狀，為維持縣內醫療量能不受衝擊正常運作，也讓無症狀或輕症病患在家中得到專業醫療照護，安心恢復健康，南投縣自即日起正式啟動實施「南投縣居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護，縣政府也全力協助其健康照護及生活關懷，以安心順利完成解除隔離作業。

南投縣衛生局表示，上周即進行居家照護計畫各項作業進行規劃，研議「無症狀/輕症」、「中重症」個案分流措施，及「南投縣嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)確診者居家照護關懷服務中心」設置相關前置作業；縣府於27日召開應變會議，副縣長陳正昇、縣府各局處主管或副主管以上層級人員出席，針對該計畫相關作業協調及整合進行最後確認定案。

南投縣「居家照護計畫」包括關懷包製作發送、送餐/物資採買/長照服務諮詢、垃圾清運、學生關懷、弱勢家戶協助、就醫交通安排、每日電話關懷及接觸者健康追蹤管理系統維護、緊急後送就醫、心理諮詢、寵物照護服務等生活需求協助；另衛生所及醫療院所也會提供每日健康關懷，必要時安排遠距醫療或後送就醫等事宜。

衛生局陳南松局長表示，相關流程由居家照護關懷服務中心評估是否為69歲以下無症狀/輕症、可採一人一室、無懷孕或洗腎、同住家人未超過4人等條件，符合者將指派轄區衛生所專責，由衛生所醫護人員主動醫療關懷；若身體無不適則居家照護至解除隔離，個案有身體不適將安排轄區33家醫療院所進行遠距醫療或協助後送6家專責醫院就醫，確診者居家照護期間，倘無親友代領藥，可由34家社區藥局藥師送藥到府，並以通訊方式給予用藥諮詢及指導。

陳正昇表示，生活需求部分則提供10大項生活關懷，並製作「南投縣居家照護手冊」供居家照護民眾使用，另提供24小時專線服務：有健康照護需求請撥專線049-2224464，有生活需求協助請撥專線049-2246048，防疫相關請撥專線049-2220904；他請鄉親一定要遵守居家隔離期間（3天隔離+4天自主防疫）的指引及規定，耐心安心地在家中休養、共同維護社區安全。