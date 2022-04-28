原物料飆漲鎖定工地狂偷！鐵材電纜多到要租貨車來載　2賊落網

▲湖內分局破獲建築原物料竊案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近日受國際局勢動盪影響，導致原物料價格節節攀升，2名竊嫌因缺錢花用，趁著深夜鎖定無人看管的工地，竊取超過750斤的鐵材、電纜、銅線等物品進行變賣，為了載走贓物，小偷還租來貨車搬運，湖內分局鎖定資源回收場將兩人緝捕到案，追回20多萬元的贓物。

▲竊嫌開著租來的貨車載運贓物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內警分局路竹分駐所日前接獲某工地領班報案，放在工地內的一批鐵材、電纜、銅線等物品遭竊，由於近期原物料價格十分昂貴，工程材料遭竊不但造成鉅額損失，連帶也影響工程進行。

警方受理後，立即調閱周邊監視器進行分析，並循線至資源回收場訪查，鎖定黃姓（50歲）與孫姓（35歲）男子涉有重嫌，並趁黃姓男子歸還租車時，將他緝捕到案。

▲警方逮捕行竊的黃姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃男一開始否認犯案，他辯稱是孫男告訴他要載一批貨，請他開車來，他並不知道這些貨是贓物。

但警方調查發現，黃男和孫男原本是在一些工地打零工認識，兩人見建築原物料價格好，才聯手行竊，而且都是鎖定凌晨無人看守的工地下手，賣給回收場都是用2、3折的價格賤賣，這批20萬的贓物，兩人才以3萬4000元的低價出售，根本是賤賣，警方在訊後依竊盜罪移送偵辦。