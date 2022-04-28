堂姊托賣4名錶只值28萬元　他已讀不回還找警察查個資...GG了　

▲北市刑大萬華分局小隊長涉嫌用警務系統查個資翻拍後交給友人遭起訴。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子受堂姊委託出售勞力士、百達翡麗、蕭邦、古馳等4只名錶，但因預計售價28萬元被嫌太低，吳男不但開始拒接堂姊聯繫電話，反過頭來還找在台北市警局萬華分局擔任小隊長的的張姓好友，用警務系統查堂姊個資，吳男拿到堂姊的戶政資料翻攝照後，直接傳給堂姊等候回應，堂姊一看嚇傻報警，台北地檢署28日依洩密等罪起訴張姓小隊長和吳男。

北市警局萬華分局張姓小隊長是在2008年，在大同分局擔任偵查佐時，認識了當時從事當鋪業的吳姓男子，後來吳男退休，仍在2021年5月23日，接受住在台中的陳姓堂姊委託，代售勞力士、百達翡麗、蕭邦、古馳等4只名錶，2個月後，吳男問堂姊，4只錶可不可一起以28萬元出售，堂姊認為價格太低而不同意。

之後堂姊為了拿回手錶，一直聯繫吳男，吳男卻始終拒接電話，或者是對檢訊已讀不回，堂姊因此在2021年底委託律師發存證信函催還手錶，並且控告吳男涉嫌侵占。

吳男疑似為了反制，找上當警察的張姓小隊長幫忙，由張透過整查單位公務系統調查堂姊的戶役政及照片等個人資料，張先是依照年齡姓名等訊息查到資料後，直接翻拍電腦螢幕給吳男，確認就是堂姊，再以手寫的方式抄錄相關個資，交給吳男。

沒想到吳男卻直接把張姓小隊長一開始傳送的電腦螢幕翻攝照，轉傳給堂姊，堂姊一看警務格式內容，下方還有張姓小隊長的名字、所屬警隊，以及查詢日期，沒有留下任何其他話語，嚇得報警處理。

張姓小隊長到案後坦承，吳男希望取得堂姊住址，以方便記誦存證信函，所以基於私交協助，吳男則稱，轉傳照片，是希望堂姊能回頭詢問怎麼回事，沒想到竟然被直接提告，檢察官調查後，認為張姓小隊長和吳男共犯公務員洩漏國防以外秘密、違反《個資法》等罪，依法提起公訴。