獨／博士班考試榜首！陳其邁暖心為「那個男人」改防疫記者會時間

▲高雄市防疫記者會旁邊，一定會看到陳其邁市長旁的「潘簡任技正」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

您還記得之前高雄市長陳其邁在臉書分享，有一個男人會在半夜三點打電話吵醒他，而且還很大膽的要求要更改防疫記者會的時間，他就是高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，陳其邁還分享他請求更改防疫記者會的原因，就是要去參加博士班口試，現在榜單出來了！他考上了博士班榜首。陳其邁也為潘感到開心，畢竟在這兩三年防疫如此嚴峻情況下，還要分身準備考試，實屬不易。

15日高雄市長陳其邁在臉書分享，高雄市簡任技正潘炤穎私下請求調整某一天的記者會時間，因為他突然想起來自己當天要口試，記者會時間跟口試時間撞期，陳其邁惜才，也如他如願幫忙調整時間，而現在榜單出爐，潘炤穎一舉考上科學教育博士班，而且還是榜首。

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對此記者打電話給潘炤穎詢問，他第一時間還驚訝的反問記者為何會知道？記者說：「聽說是榜首」，他只簡單回應「沒有啦」！隨後就表示要開防疫戰情會，匆匆掛上電話。其實他近兩三年投入在高雄防疫工作，一向都非常低調，就連兒子要學測，為了疫情連要幫兒子要送午餐的約定，忍痛爽約，現在去考博士班的事情，也沒有人知道，維持一慣的態度。對於考上博班，他一派輕鬆的說：「與公務無關，就別問了。」

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎 。（圖／記者吳奕靖攝）

對於他的付出，陳其邁在臉書就寫過，有一個「市民朋友們一定都熟悉這個身影」，就是防疫記者會上，總是坐在陳其邁右手邊的簡任技正潘炤穎。陳其邁說，凡是召開疫情記者會，潘炤穎簡技一定都會出席，清楚說明疫調與疫情。因為他正是在衛生局戰情中心中負責疫調。有疫情以來，高雄市都儘可能調查到可能感染源，快速避免下一波傳染。

陳其邁還說，比較複雜的個案時，「晚上2、3點，潘簡技還會打電話跟我說」，有時甚至忙到凌晨4點才回家洗澡，休息不久又回戰情中心上工。陳其邁表示，其實潘簡技的專業領域是在檢驗，身為醫檢師的他，也負責實驗室。因此會協助根據血清學變化，找出可能的案例。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明疫調情形。（圖／高雄市政府）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎考上博士班榜首 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁說，前幾天，潘炤穎簡技很不好意思的問，能不能稍微調整某天的記者會時間？我們問，為什麼？他才說，突然想起自己當天要研究所口試。「高雄的防疫與疫調，正是靠每一位認真的同仁一起建構起來，為了我們生活著、眷戀著的城市，用專業守護與打拚。」