局長發酒瘋直擊！專權跋扈酒醉大鬧餐廳　員工爆她荒唐失職

▲新北市原民局長羅美菁酒後失態，手摀著臉大哭大鬧。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

新北市原民局長羅美菁爭議不斷，最近還被投訴當眾發酒瘋，有損官箴！本刊接獲爆料影片，指羅因不堪民代質詢，常找朋友吃飯訴苦，但每喝必醉，甚至還在公開場合大吵大鬧，行徑誇張。

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市確診人數居高不下，原住民議員宋雨蓁日前質詢新北市原民局長羅美菁說：「不少原住民染疫遭隔離，生計斷炊，物資匱乏，只能向外求援，請問原民局在疫情中定位為何？如何給予原住民協助與關懷？」

羅美菁小檔案

現職：新北市原民局長

年齡：52歲

婚姻：未婚，男友為烏來區長周守信

學歷：中華大學行政管理研究所碩士

經歷：交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處課員、課長；行政院原住民族委員會科長、專門委員

對此，羅美菁答覆，原民局以及衛生局等單位有做橫向聯繫，並將清消工作「委外」，然而議員不買單，認為清消工作已經由環保局負責，原民局竟然還花錢委外，質疑原民局定位不明，要求儘速提供詳細防疫計畫，進行通盤檢討。

▲羅美菁（左）醉後發酒瘋、動手拉扯友人，引起側目。

不僅在議會被指責，羅美菁還有其他狀況，一名原民局資深員工A先生向本刊爆料，指羅私下的行為也很荒唐，只要外出飲宴、應酬，幾乎每喝必醉，還會發酒瘋大吵大鬧，非常離譜。

▲▼羅美菁擔任新北市原民局長3年多，爭議不斷。

此外，還有任職於新北市泰山森林書屋的原住民婦女向本刊指控，表示泰山書屋、原住民文創聚落等重點政績，也因為羅無心經營、擅自裁員，弄得亮點盡失，而淪為蚊子館。更扯的是，原民局日前還計畫將上百戶弱勢原住民承租人趕出國宅，引發抗爭，羅也因而被議員罵翻。

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